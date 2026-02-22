અનુભવ અને યુવાની: સંચાલનની સફળતાનું સંયુક્ત સૂત્ર…

અનુભવ અને યુવાનોનો સમન્વય માત્ર પેઢીઓ વચ્ચેનો સંવાદ નહીં, પરંતુ સંચાલનની સફળતાનું મૂળ તત્વ છે, અને મહાભારતના શાંતિપર્વમાં ભીષ્મના પરિપક્વ અનુભવ અને યુધિષ્ઠિરના ઉત્સાહી જોશ વચ્ચે જે વિચારવિમર્શ થાય છે, તે આજના માનવ સંબંધો અને કોર્પોરેટ સંસ્કૃતિ માટે એક શક્તિશાળી રૂપક બની જાય છે, કારણ કે આધુનિક કાર્યસ્થળમાં એક બાજુ દાયકાઓનો અનુભવ ધરાવતા વરિષ્ઠો છે, જેમણે વ્યવસ્થાની નબળાઈઓ અને મજબૂતીઓ જાતે જોઈ છે, અને બીજી બાજુ ડિજિટલ યુગમાં ઉછરેલા યુવાનો છે, જેઓ ઝડપ, નવીનતા અને પરિવર્તનને સ્વાભાવિક રીતે સ્વીકારે છે.
ઘણીવાર આ બંને વચ્ચે અથડામણ થાય છે, જ્યાં અનુભવને જૂનવાણી અને યુવાનીને અપરિપક્વ ગણવામાં આવે છે, પરંતુ ભીષ્મ અને યુધિષ્ઠિરનો સંવાદ આપણને શીખવે છે કે સંચાલન ત્યારે મજબૂત બને છે, જ્યારે દિશા અનુભવ આપે છે અને ગતિ યુવાની પૂરી પાડે છે. આજના કોર્પોરેટ વર્તનમાં સ્ટાર્ટઅપ સંસ્કૃતિ અને પરંપરાગત સંસ્થાઓ વચ્ચેનો તફાવત પણ આ જ સત્યને ઉજાગર કરે છે, કારણ કે નવી ટેકનોલોજી અને નવી વિચારધારાઓ ઝડપી વિકાસ લાવે છે, પરંતુ મૂલ્યો, નીતિ અને લાંબા ગાળાની દ્રષ્ટિ વિના તે વિકાસ અસ્થિર બની શકે છે.
જીવનમાં આપણે ઘણીવાર પોતાને સાચા સાબિત કરવાની દોડમાં બીજાની વાત સાંભળવાનું ભૂલી જઈએ છીએ, અને પરિણામે સંવાદ ટકરારમાં બદલાઈ જાય છે; પરંતુ જ્યારે વરિષ્ઠો માર્ગદર્શન આપે છે અને યુવાનો પ્રશ્ન પૂછે છે, ત્યારે સંસ્થા માત્ર નિર્ણય નહીં, પરંતુ સમજ સાથે આગળ વધે છે. અંતે, અનુભવ અને યુવાનીનો સાચો સમન્વય એ છે કે એકબીજાને પડકાર તરીકે નહીં, પરંતુ પૂરક શક્તિ તરીકે જોવાં, કારણ કે જ્યાં પરંપરા અને પ્રયોગ હાથમાં હાથ પકડીને ચાલે છે, ત્યાં સંચાલન માત્ર ટકે છે એટલું જ નહીં, પરંતુ સમયને પણ દોરે છે
(નિધિ દિવાસળીવાળા નવી પેઢીની તેજસ્વી લેખિકા છે. સુરતસ્થિત વીર નર્મદ યુનિવર્સિટીના સ્નાતક નિધિના બે પુસ્તકો કાવ્યસંગ્રહ ‘ઝરણી‘ અને ચિંતનકણિકાના સંગ્રહ ‘નિજાનંદ‘ ઉપરાંત ‘થોડામાં ઘણું’ મોટીવેશનલ સુવિચારોને પણ વાચકોએ વખાણ્યા છે. માનવ સંબંધો, સ્વભાવ અને સમાજ વ્યવસ્થા ઉપર આધારિત એક લેખમાળા એમના સોશિયલ મીડિયા ઉપર નિયમિત પ્રસિદ્ધ થાય છે. આ કોલમમાં એ મહાભારત અને ગીતા ઉપર આધારિત વહીવટ તેમજ મોટીવેશનને લગતી વાતો સરળ ભાષામાં સમજાવે છે.)