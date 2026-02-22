ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલને લઈને યોજાનારી બેઠક મુલતવી રાખવામાં આવી

ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના વેપાર સોદા અંગે એક મોટું અપડેટ આવ્યું છે. વોશિંગ્ટનમાં આવતીકાલે યોજાનારી ભારત-અમેરિકા મુખ્ય વાટાઘાટકારોની બેઠક મુલતવી રાખવામાં આવી છે. ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના વચગાળાના વેપાર સોદા (ભારત-અમેરિકા વેપાર સોદા) અંગે એક મોટું અપડેટ આવ્યું છે. આ બાબતથી વાકેફ સૂત્રોએ જણાવ્યું છે કે બંને દેશો વચ્ચેના વેપાર સોદા સંબંધિત તમામ વિગતોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે વોશિંગ્ટનમાં મુખ્ય વાટાઘાટકારોની પ્રસ્તાવિત બેઠક ફરીથી શેડ્યૂલ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ભારતીય ટીમ 23 ફેબ્રુઆરીએ ત્રણ દિવસીય બેઠક શરૂ કરવાની હતી.
ભારત-અમેરિકા બેઠક શા માટે મુલતવી રાખવામાં આવી?
પીટીઆઈના અહેવાલ મુજબ, આ બાબતથી પરિચિત એક સૂત્રએ ભારત-અમેરિકા વેપાર સોદા માટે ભારતીય વાટાઘાટકાર ટીમની અમેરિકા મુલાકાત અંગે બંને પક્ષોના મંતવ્યો વિશે માહિતી શેર કરી. બેઠક મુલતવી રાખવાનું કારણ જણાવવામાં આવ્યું હતું કે બંને પક્ષો માને છે કે ભારતીય મુખ્ય વાટાઘાટકાર અને ટીમની પ્રસ્તાવિત મુલાકાત બંને પક્ષોને નવીનતમ વિકાસ અને તેના પરિણામો સમજવા માટે સમય મળ્યા પછી સુનિશ્ચિત થવી જોઈએ. વેપાર સોદા પરની આ બેઠક પર પરસ્પર સંમતિથી નક્કી કરાયેલી તારીખે ફરીથી સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે.
ટ્રમ્પની ટેરિફ પર હાર પછી સમાચાર આવ્યા છે
નોંધનીય છે કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટમાં ટેરિફ પરનો કેસ હારી ગયા હતા, અને કોર્ટે પારસ્પરિક ટેરિફને ગેરકાયદેસર જાહેર કરીને તેને ફગાવી દીધા હતા. આ વિકાસ પછી, બેઠક મુલતવી રાખવાના સમાચાર અચાનક બહાર આવ્યા છે.
યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટના ટેરિફ પરના નિર્ણય પછી આ વિકાસ મહત્વપૂર્ણ છે. નોંધનીય છે કે ગયા શુક્રવારે, કોર્ટના નિર્ણય પછી, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આગામી 150 દિવસ માટે ભારત સહિત તમામ દેશો પર 10% ટેરિફ લાદવા માટે કલમ 122નો ઉપયોગ કર્યો હતો. 24 કલાકની અંદર, તેમણે ટેરિફ વધારીને 15% કર્યો.
વેપાર સોદો ક્યારે અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે?
ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે વેપાર કરાર પર સંમતિ સધાઈ છે, અને એક માળખું અને તથ્યોપત્રક બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. તાજેતરમાં, કેન્દ્રીય વાણિજ્ય મંત્રી પિયુષ ગોયલે આ કરાર અંગે એક મહત્વપૂર્ણ અપડેટ આપ્યું હતું, જેમાં જણાવ્યું હતું કે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના વચગાળાના વેપાર કરાર પર માર્ચમાં હસ્તાક્ષર થઈ શકે છે, અને એપ્રિલમાં અમલમાં આવી શકે છે.
દરમિયાન, તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ વચગાળાના વેપાર કરારના કાનૂની મુસદ્દાને ટૂંક સમયમાં ભારતીય અને અમેરિકાના અધિકારીઓ વચ્ચે અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે, અને 23 ફેબ્રુઆરીથી અમેરિકામાં ત્રણ દિવસની બેઠક યોજાશે. જો કે, નવીનતમ અપડેટ મુજબ, આ બેઠક ફરીથી શેડ્યૂલ કરવામાં આવી છે.