શું સોનાક્ષી સિન્હા પ્રેગ્નેન્ટ છે? પતિ ઝહીરે આપ્યું આવું રિએક્શન

અભિનેત્રી સોનાક્ષી સિંહાના ગર્ભાવસ્થાના સમાચાર પર ઝહીર ઇકબાલે રમુજી પ્રતિક્રિયા આપી છે. વાયરલ વીડિયો પર ચાહકો પણ પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે.
બોલીવુડ અભિનેત્રી સોનાક્ષી સિંહા હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર તેના એક વીડિયોને કારણે ચર્ચામાં છે. તાજેતરના એક કાર્યક્રમમાં તેના લુકથી ચાહકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા, જેનાથી તેણી ગર્ભવતી હોવાની અફવાઓ ફેલાઈ ગઈ. જોકે, આ અફવાઓ ફેલાતાં જ તેના પતિ ઝહીર ઇકબાલે એક એવો જવાબ આપ્યો જેનાથી ચાહકો મજાક ઉડાવી રહ્યા છે.
જ્યારે સોનાક્ષી સિંહા તેના પતિ ઝહીર ઇકબાલ સાથે ફિલ્મ નિર્માતા વિક્રમ ફડનીસની 35મી વર્ષગાંઠની ઉજવણીમાં પહોંચી, ત્યારે તેના ઢીલા ઓફ-વ્હાઇટ અને ગોલ્ડન આઉટફિટે બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું. સોશિયલ મીડિયા પર ઘણા યુઝર્સે અનુમાન લગાવ્યું હતું કે અભિનેત્રી કદાચ બાળકની અપેક્ષા રાખી રહી છે. જોકે, આ અફવાઓ અંગે અભિનેત્રી તરફથી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આવ્યું નથી. જોકે, તેના પતિએ રમૂજી પ્રતિભાવ આપ્યો જેણે અફવાઓનો અંત લાવ્યો.
ઝહીરનો રમૂજી પ્રતિભાવ
ગઈકાલે ઝહીર અને સોનાક્ષી રમેશ તૌરાનીની દિવાળી પાર્ટીમાં સાથે જોવા મળ્યા હતા. કાર્યક્રમ દરમિયાન ઝહીરે કેમેરા સામે મજાકમાં સોનાક્ષીના પેટ પર હાથ મૂક્યો. આ હાવભાવ જોઈને સોનાક્ષી હસવા લાગી, અને ત્યાં હાજર બધા હસવા લાગ્યા. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો. નેટીઝન્સે કહ્યું કે આ પ્રકારની રમૂજ તેમની કેમિસ્ટ્રીને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
સોનાક્ષી-ઝહીરનું ટેટૂ વાયરલ થયું
4 ઓક્ટોબરના રોજ આ દંપતીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તેમના મેચિંગ ટેટૂઝના ફોટા શેર કર્યા. તેમના બંને હાથ પર “એકબીજાની જીવનરેખા 04.10.2024” લખેલું હતું. ચાહકોએ ટેટૂઝ જોઈને કહ્યું કે તેમનો સંબંધ ફક્ત પ્રેમ પર નહીં, પરંતુ ઊંડી સમજણ અને વિશ્વાસ પર આધારિત છે.
અલગ અલગ ધર્મો હોવા છતાં એક સુંદર સંબંધ
સોનાક્ષી અને ઝહીરે 23 જૂન, 2024 ના રોજ મુંબઈના બાંદ્રા સ્થિત તેમના ઘરે એક સાદા સમારંભમાં લગ્ન કર્યા. બાદમાં તેઓએ બાસ્ટિયન રેસ્ટોરન્ટમાં ફિલ્મ ઉદ્યોગના મિત્રો માટે ભવ્ય રિસેપ્શનનું આયોજન કર્યું. લગ્ન પછી એક મુલાકાતમાં, સોનાક્ષીએ તેના આંતરધાર્મિક લગ્ન વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી. તેણીએ કહ્યું કે ધર્મ તેમની વચ્ચે ક્યારેય આવ્યો નથી.