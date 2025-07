ઇંગ્લેન્ડ 2031 સુધી વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપની ફાઇનલનું આયોજન કરશે

આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) એ 2031 સુધી વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) ની ફાઇનલનું આયોજન ઇંગ્લેન્ડને સોંપ્યું છે. ICC એ રવિવારે જણાવ્યું હતું કે આગામી ત્રણ આવૃત્તિઓનું આયોજન ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડ પાસે રહેશે.

England and Wales Cricket Board awarded hosting rights for the next three World Test Championship Finals #WTC pic.twitter.com/ai7DlnSe7W

— Press Trust of India (@PTI_News) July 20, 2025