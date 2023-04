જંતર-મંતર પર કુસ્તીના મોટા ખેલાડીઓનું ફરી એકવખત વિરોધ પ્રદર્શન

બજરંગ પુનિયા સહિત ઘણા કુસ્તીબાજોએ દિલ્હીના જંતર-મંતર પર ફરી વિરોધ શરૂ કરી દીધો છે. સાથે જ કુસ્તીબાજો વતી પત્રકાર પરિષદ યોજીને હડતાલ અંગે સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવી હતી. રેસલર સાક્ષી મલિકે કહ્યું કે અમે બે દિવસ પહેલા સીપી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરી હતી. કોઈ સુનાવણી થઈ નથી. સાત યુવતીઓએ એફઆઈઆર નોંધાવી. એક છોકરી સગીર છે અને પોસ્કોની અંદર આવે છે. અઢી મહિના વીતી ગયા છતાં કમિટી તરફથી કોઈ નિર્ણય આવ્યો નથી.

#WATCH | Delhi: Wrestlers Vinesh Phogat and Sakshi Malik break down while interacting with the media as they protest against WFI chief Brij Bhushan Singh pic.twitter.com/OVsWDp2YuA

— ANI (@ANI) April 23, 2023