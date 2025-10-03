World Smile Day: હસવું એ ફક્ત ચહેરાના હાવભાવ નથી, તે એક કુદરતી દવા છે

દર વર્ષે ઓક્ટોબરના પહેલા શુક્રવારે વિશ્વ સ્મિત દિવસ (World Smile Day) ઉજવવામાં આવે છે. આ વર્ષે, તે 2 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ ઉજવવામાં આવશે. તેની શરૂઆત 1999 માં અમેરિકન કલાકાર હાર્વે બોલ દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જેમણે પ્રખ્યાત સ્મિત ચહેરો ડિઝાઇન કર્યો હતો. તેઓ માનતા હતા કે સ્મિત એ વ્યક્તિની સૌથી મોટી શક્તિ છે અને તેને સમગ્ર વિશ્વમાં ફેલાવવી જોઈએ. આ વિચારને કારણે વિશ્વ સ્મિત દિવસની સ્થાપના થઈ, જેથી લોકો ઓછામાં ઓછા એક દિવસ માટે ખુલ્લેઆમ સ્મિત કરે અને અન્ય લોકોને પણ સ્મિત કરવાની તક આપે.
આજના ભાગદોડભર્યા જીવનમાં, તણાવ, ચિંતા અને થાક દરેકના સાથી બની ગયા છે. આવા વાતાવરણમાં હસવું વધુ મહત્વનું બની જાય છે. હસવાથી આપણને સારું લાગે છે, પરંતુ તે આપણા શરીર અને મન બંને માટે ઉપચાર તરીકે પણ કામ કરે છે. ફક્ત પાંચ મિનિટનું દિલથી હાસ્ય શરીર અને મનને અસંખ્ય ફાયદાઓ પ્રદાન કરે છે. ચાલો જાણીએ હસવાના કેટલાક અદ્ભુત ફાયદાઓ વિશે…
તણાવથી રાહત
વૈજ્ઞાનિક સંશોધન સૂચવે છે કે સ્મિત મગજમાં એન્ડોર્ફિન નામના ખુશ હોર્મોન્સ મુક્ત કરે છે. આ તણાવ ઘટાડે છે અને તરત જ મૂડ સુધારે છે.
માનસિક સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો
ન્યુરોસાયન્સ મુજબ, જ્યારે આપણે સ્મિત કરીએ છીએ ત્યારે મગજ ડોપામાઇન, એન્ડોર્ફિન અને સેરોટોનિન મુક્ત કરે છે. આ કુદરતી મૂડ બૂસ્ટર છે જે ચિંતા ઘટાડે છે અને તમને સકારાત્મક વિચારવામાં મદદ કરે છે.
સ્નાયુ સક્રિયકરણ
જ્યારે આપણે સાચું સ્મિત (જેને ડ્યુચેન સ્મિત કહેવાય છે) સ્મિત કરીએ છીએ, ત્યારે ચહેરાના ઘણા સ્નાયુઓ સક્રિય થાય છે, ખાસ કરીને ઝાયગોમેટિક મેજર અને ઓર્બિક્યુલરિસ ઓક્યુલી સ્નાયુઓ. આ જ કારણ છે કે સાચું સ્મિત ફક્ત હોઠ જ નહીં પણ આંખોને પણ તેજ બનાવે છે.
લાંબા આયુષ્યનું રહસ્ય
2010 ના વેન સ્ટેટ યુનિવર્સિટીના અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે જે લોકો વધુ સ્મિત કરે છે તેઓ સરેરાશ સાત વર્ષ વધુ જીવે છે.
રોગપ્રતિકારક શક્તિને મજબૂત બનાવવી
આ બધા ઉપરાંત, હસવાની આદત આપણી રોગપ્રતિકારક શક્તિને પણ સક્રિય રાખે છે. આ શરીરને રોગો સામે લડવા માટે વધુ સક્ષમ બનાવે છે.
હસવું એ ફક્ત ચહેરાના હાવભાવ નથી; તે એક કુદરતી દવા છે જે આપણા મન અને શરીરને સ્વસ્થ રાખે છે. આ જ કારણ છે કે નિષ્ણાતો દરરોજ ઓછામાં ઓછી થોડી મિનિટો માટે દિલથી હસવાની ભલામણ કરે છે.
(નોંધ: આ ફક્ત સામાન્ય માહિતી પ્રદાન કરે છે. તે કોઈપણ રીતે લાયક તબીબી અભિપ્રાયનો વિકલ્પ નથી. વધુ માહિતી માટે હંમેશા નિષ્ણાત અથવા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી)