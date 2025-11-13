World Kindness Day: જાણો શા માટે આ દિવસ દયાને સમર્પિત છે?

વિશ્વ દયા દિવસ (World Kindness Day) દયા, પ્રેમ અને કરુણા ફેલાવવા માટે સમર્પિત છે. ક્યારેક દયાનું એક નાનું કાર્ય પણ કોઈના ચહેરા પર સ્મિત લાવી શકે છે. આ દિવસ આપણને યાદ અપાવે છે કે થોડી કરુણા અને સમજણથી, આપણે દુનિયાને વધુ સુંદર બનાવી શકીએ છીએ.
વિશ્વ દયા દિવસ શા માટે અને કેવી રીતે શરૂ થયો?
વિશ્વ દયા દિવસ (World Kindness Day)ની સ્થાપના 1998 માં વર્લ્ડ કાઈન્ડનેસ મુવમેન્ટ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. તે એક વૈશ્વિક પહેલ છે જે સારા કાર્યો, આદર અને પરસ્પર સહયોગને પ્રોત્સાહન આપે છે. યુનેસ્કો અનુસાર, આ દિવસ દયાની સકારાત્મક શક્તિને સમર્પિત છે – કોઈપણ કાર્ય જે લોકોને એકબીજાની નજીક લાવે છે અને સમાજમાં પ્રેમને પ્રોત્સાહન આપે છે. આજે, વિશ્વભરની શાળાઓ, કચેરીઓ અને સંસ્થાઓ આ દિવસની ઉજવણી કરે છે. તેણે દયાને એક વૈશ્વિક ચળવળ બનાવી છે.
2025ની થીમ અને મહત્વ શું છે?
દર વર્ષે, વિશ્વ દયા દિવસ માટે એક નવી થીમ નક્કી કરવામાં આવે છે, જેમાં સહાનુભૂતિ, સમજણ અને એકતા પર ભાર મૂકવામાં આવે છે. જોકે 2025 ની થીમ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી. પાછલા વર્ષોની થીમ પર નજર કરીએ તો “બાળ વિકાસમાં દયાનું મહત્વ”, “દયા: એકતાની શક્તિ” જેવા વિષયો હતાં. આ દર્શાવે છે કે દયા માત્ર એક લાગણી નથી, પરંતુ સામાજિક જોડાણ માટે એક બળ છે.
દયા શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
એવું માનવામાં આવે છે કે દયાના કાર્યો તણાવ ઓછો કરે છે, મનને ખુશી આપે છે અને સંબંધોને મજબુત બનાવે છે. જો બાળકો શાળામાં દયાળુ વર્તન શીખે છે, તો તેમનો અભ્યાસ, આત્મવિશ્વાસ અને મનોબળ બધું જ સુધરે છે. કોઈને મદદ કરવા, કોઈની પ્રશંસા કરવા અથવા આભાર કહેવા જેવા નાના પગલાં પણ સમાજમાં સકારાત્મકતા અને વિશ્વાસ વધારે છે.