World Hindi Diwas: શા માટે ઉજવવામાં આવે છે વિશ્વ હિન્દી દિવસ?

વિશ્વ હિન્દી દિવસ 2026: વિશ્વ હિન્દી દિવસ ક્યારે અને શા માટે ઉજવવામાં આવે છે, અહીં જાણોહિન્દી ભારતમાં સૌથી વધુ બોલાતી ભાષા છે. તે ફક્ત ભાષા વિશે જ નથી; લોકો માટે તેમની લાગણીઓ વ્યક્ત કરવી પણ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. તમે ભારતમાં રાષ્ટ્રીય હિન્દી દિવસ વિશે સાંભળ્યું હશે. જો કે, શું તમે વિશ્વ હિન્દી દિવસ (World Hindi Day) વિશે જાણો છો? આ દિવસ ક્યારે અને શા માટે ઉજવવામાં આવે છે? તેની પાછળના કારણો જાણીએ.
હિન્દી ફક્ત એક ભાષા નથી; તે વાતચીતનું એક માધ્યમ છે જેની સાથે દરેક ભારતીય જોડાણ અનુભવે છે. ભારતમાં બોલાતી બધી ભાષાઓ પર નજર કરીએ તો, હિન્દી સૌથી ઉપર છે. વિકિપીડિયા અને વિવિધ સ્ત્રોતો અનુસાર, 600 મિલિયનથી વધુ લોકો હિન્દી બોલે છે. વિવિધ સરકારી અને ખાનગી શાળાઓમાં હિન્દી ફરજિયાત રીતે શીખવવામાં આવે છે.
હિન્દી દિવસ દર વર્ષે હિન્દી ભાષાના સન્માનમાં ઉજવવામાં આવે છે. તમે રાષ્ટ્રીય હિન્દી દિવસ વિશે વાંચ્યું હશે કે સાંભળ્યું હશે. પણ શું તમને ખબર છે વિશ્વ હિન્દી દિવસ (World Hindi Day) શા માટે ઉજવવામાં આવે છે.
વિશ્વ હિન્દી દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે?
વિશ્વ હિન્દી દિવસ દર વર્ષે 10 જાન્યુઆરીએ ઉજવવામાં આવે છે. તે રાષ્ટ્રીય હિન્દી દિવસથી અલગ છે. રાષ્ટ્રીય હિન્દી દિવસ દર વર્ષે 14 સપ્ટેમ્બરે ઉજવવામાં આવે છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે પ્રથમ વિશ્વ હિન્દી સંમેલન 10 જાન્યુઆરી, 1975 ના રોજ નાગપુરમાં યોજાયું હતું. તેનું ઉદ્ઘાટન તત્કાલીન વડા પ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ સંમેલનમાં 30 દેશોના 122 સહભાગીઓએ હાજરી આપી હતી.
વિશ્વ હિન્દી દિવસનો હેતુ શું છે?
વિશ્વ હિન્દી દિવસનો હેતુ સમગ્ર વિશ્વમાં હિન્દી ભાષાના પ્રચાર અને જાગૃતિને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.
હિન્દી દિવસની ઉજવણી સત્તાવાર રીતે ક્યારે શરૂ થઈ?
હિન્દી દિવસની ઉજવણી 2006 માં સત્તાવાર રીતે શરૂ થઈ હતી. ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ડૉ. મનમોહન સિંહે 2006 માં 10 જાન્યુઆરીને વિશ્વ હિન્દી દિવસ તરીકે જાહેર કર્યો હતો. આ દિવસે વિદેશમાં ભારતીય દૂતાવાસોમાં પણ હિન્દી દિવસ ઉજવવામાં આવે છે.
હિન્દી દિવસ 2026 ની થીમ શું છે?
2026 માં વિશ્વ હિન્દી દિવસની થીમ “હિન્દી: પરંપરાગત જ્ઞાનથી કૃત્રિમ બુદ્ધિ સુધી” છે. ઉદ્દેશ્ય એ વાતને પ્રકાશિત કરવાનો છે કે હિન્દી, એક પરંપરાગત ભાષા હોવા છતાં, ટેકનોલોજીકલ વિશ્વમાં પણ મોખરે છે. આ ભાષાનો ઉપયોગ કૃત્રિમ બુદ્ધિના ક્ષેત્રમાં પણ થઈ શકે છે. સરકાર કોડિંગથી લઈને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ સુધી તેનો ઉપયોગ સરળ બનાવવાના પ્રયાસો કરી રહી છે.
આ દરમિયાન ભારત સરકાર લાંબા સમયથી સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં હિન્દીને સાતમી સત્તાવાર ભાષા બનાવવા માટે દબાણ કરી રહી છે. હાલમાં, સત્તાવાર ભાષાઓ અંગ્રેજી, ફ્રેન્ચ, સ્પેનિશ, ચાઇનીઝ, અરબી અને રશિયન છે.