શ્રીલંકાએ ઝિમ્બાબ્વેને હરાવીને 2023 ODI વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય કર્યું

શ્રીલંકાએ વર્લ્ડ કપ 2023 માટે ક્વોલિફાય કર્યું છે. દાસુન શનાકાની ટીમે ઝિમ્બાબ્વેને 9 વિકેટે હરાવીને વર્લ્ડ કપ 2023માં પોતાની જગ્યા બનાવી લીધી છે. શ્રીલંકાને મેચ જીતવા માટે 166 રનનો ટાર્ગેટ મળ્યો હતો. શ્રીલંકાની ટીમે 32.1 ઓવરમાં 1 વિકેટે 169 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી હતી. આ પહેલા શ્રીલંકાના કેપ્ટન દાસુન શનાકાએ ટોસ જીતીને બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ટોસ હાર્યા બાદ બેટિંગ કરવાનું પસંદ કરતી ઝિમ્બાબ્વે 32.2 ઓવરમાં 165 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી.

Sri Lanka have taken one place, but there’s one more up for grabs at #CWC23 👀

Scenarios for each team 👇https://t.co/DLG3xdGY3d

— ICC (@ICC) July 2, 2023