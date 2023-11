World Cup : ભારતે શ્રીલંકાને 358 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો

ભારતે શ્રીલંકાને 358 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો છે. ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કરતા ટીમ ઈન્ડિયાએ 50 ઓવરમાં આઠ વિકેટ ગુમાવીને 357 રન બનાવ્યા હતા. શુભમન ગિલે સૌથી વધુ 92 રનની ઇનિંગ રમી હતી. જ્યારે વિરાટ કોહલીએ 88 રન અને શ્રેયસ અય્યાકે 82 રન બનાવ્યા હતા. શ્રીલંકા તરફથી દિલશાન મદુશંકાએ પાંચ વિકેટ ઝડપી હતી.

Over to our bowlers 💪

Innings Break! #TeamIndia set a 🎯 of 3⃣5⃣8⃣ for Sri Lanka!

ભારતીય ટીમની શરૂઆત ખરાબ રહી

ભારતીય ટીમની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી. કેપ્ટન રોહિત શર્મા ઇનિંગના બીજા જ બોલ પર દિલશાન મદુશંકાના હાથે ક્લીન બોલ્ડ થયો હતો. તે ચાર રન બનાવી શક્યો હતો. આ પછી વિરાટ કોહલીએ શુભમન ગિલ સાથે બીજી વિકેટ માટે 189 રનની ભાગીદારી કરી હતી. મદુશંકાએ આ ભાગીદારી તોડી. તેણે શુભમનને નર્વસ 90 રને વિકેટકીપર કુસલ મેન્ડિસના હાથે કેચ કરાવ્યો. શુભમન 92 બોલમાં 92 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. પોતાની ઇનિંગમાં તેણે 11 ચોગ્ગા અને બે છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. આ પછી વિરાટ પણ સદી ચૂકી ગયો. મદુશંકાએ તેને નિસાંકાના હાથે કેચ કરાવ્યો. વિરાટે 94 બોલમાં 11 ચોગ્ગાની મદદથી 88 રનની ઇનિંગ રમી હતી. આ પછી શ્રેયસ અય્યર અને કેએલ રાહુલે 46 બોલમાં 60 રનની શાનદાર ભાગીદારી કરી હતી. રાહુલ 19 બોલમાં 21 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. તેને દુષ્મંથા ચમીરાએ આઉટ કર્યો હતો. સૂર્યકુમાર યાદવ કંઈ ખાસ કરી શક્યા ન હતા. તે નવ બોલમાં 12 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો.

Shreyas Iyer has raced to 61*(47) #TeamIndia 309/5 with 4 overs to go👌👌

Follow the match ▶️ https://t.co/rKxnidWn0v#CWC23 | #MenInBlue | #INDvSL pic.twitter.com/4WO5pql7vJ

— BCCI (@BCCI) November 2, 2023