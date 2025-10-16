World Anaesthesia Day: એનેસ્થેસિયાથી સૌપ્રથમ કયા રોગનું ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું હતું?

16 ઓક્ટોબર, 1846 ના રોજ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની મેસેચ્યુસેટ્સ જનરલ હોસ્પિટલમાં એક દર્દીને એથર આપવામાં આવ્યું. ત્યારબાદ સર્જનોએ દર્દીના ગળામાંથી પીડારહિત ગાંઠ કાઢી નાખી. આ પ્રથમ રેકોર્ડેડ એનેસ્થેસિયા ઓપરેશન હતું.
દર વર્ષે 16 ઓક્ટોબરના રોજ વિશ્વ એનેસ્થેસિયા દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે, આપણે એવા ડોકટરોનો આભાર માનીએ છીએ જે ઓપરેશન દરમિયાન દર્દીઓને પીડાથી બચાવે છે. ડોકટરો સામાન્ય રીતે પીડારહિત ઓપરેશન માટે એનેસ્થેસિયા આપે છે, જેથી દર્દીઓને સર્જરી દરમિયાન કોઈ અગવડતા ન અનુભવાય. એનેસ્થેસિયા દિવસ પણ ઉજવવામાં આવે છે કારણ કે તે આપણને યાદ અપાવે છે કે એનેસ્થેસિયાએ સર્જિકલ અનુભવને સંપૂર્ણપણે બદલી નાખ્યો છે. તો, વિશ્વ એનેસ્થેસિયા દિવસ પર જાણીએ કે એનેસ્થેસિયા હેઠળ સૌપ્રથમ કયા રોગ પર ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું હતું.
પ્રથમ એનેસ્થેસિયા આધારિત ઓપરેશન
16 ઓક્ટોબર, 1846 ના રોજ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની મેસેચ્યુસેટ્સ જનરલ હોસ્પિટલમાં એક દંત ચિકિત્સકે દર્દીને એથર આપ્યું. ત્યારબાદ સર્જને દર્દીના ગળામાંથી પીડારહિત ગાંઠ કાઢી. આ પ્રથમ રેકોર્ડેડ એનેસ્થેસિયા ઓપરેશન હતું. આ ઓપરેશન એનેસ્થેસિયાની દુનિયામાં એક સીમાચિહ્નરૂપ સાબિત થયું. આ એનેસ્થેસિયા પહેલા, વિક્ટોરિયન યુગમાં ઓપરેશન અત્યંત પીડાદાયક અને ખતરનાક હતા. તે સમયે દર્દીઓને લાકડાના બેન્ચ પર રાખવામાં આવતા હતા અને પછી સર્જનો ઓપરેશન કરતા હતા. પીડાને કારણે ઓપરેશન ખૂબ જ ઝડપથી કરવામાં આવતા. જો કે, આ ગતિ ચેપ અને મૃત્યુદરમાં પણ વધારો કરતી હતી. કેટલીકવાર, દર્દી અથવા દર્દીને સંભાળતી વ્યક્તિ ઓપરેશન દરમિયાન મૃત્યુ પામતી હતી. ત્યાં સુધી કે ઓપરેશન ફક્ત છેલ્લા ઉપાય તરીકે કરવામાં આવતા હતા, કારણ કે હાડકાના ફ્રેક્ચર અથવા ગંભીર ઈજાને સુધારવા માટે મર્યાદિત વિકલ્પો હતા. તેથી, એનેસ્થેસિયાની શોધ દર્દીઓ અને ડોકટરો બંને માટે ક્રાંતિકારી સાબિત થઈ.
એનેસ્થેસિયાની શોધ કેવી રીતે થઈ?
1846 પહેલા, ઓપરેશન દરમિયાન દુખાવો ઘટાડવા માટે ઘણી તકનીકોનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. 1845માં, દંત ચિકિત્સક હોરેસ વેલ્સે નાઈટ્રસ ઓક્સાઇડનો ઉપયોગ કર્યો હતો, પરંતુ આ પ્રયોગ નિષ્ફળ ગયો હતો. થોડા મહિનાઓ પછી વિલિયમ મોર્ટને સફળતાપૂર્વક ઈથરનો ઉપયોગ કર્યો. બાદમાં, ક્લોરોફોર્મની પણ શોધ થઈ, જેનો વ્યાપકપણે ઉપયોગ થતો હતો. જો કે, શરૂઆતના દિવસોમાં એનેસ્થેસિયાના ઉપયોગથી ઘણા જોખમો ઉભા થયા. ત્યારબાદ, વૈજ્ઞાનિકો અને ડોકટરોએ એનેસ્થેસિયાને સલામત બનાવવા માટે યોગ્ય માત્રા અને તકનીક વિકસાવી. જો કે, એનેસ્થેસિયાના આગમન પછી પણ લગભગ પાંચમાંથી એક વ્યક્તિમાં હજુ પણ સુરક્ષિત એનેસ્થેસિયાનો અભાવ છે.