હની સિંહના આપત્તિજનક ગીતો પર મહિલા આયોગે કરી કાર્યવાહી

પંજાબ રાજ્ય મહિલા આયોગે પ્રખ્યાત પંજાબી ગાયકો કરણ ઔજલા અને યો યો હની સિંહ સામે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે, તેમના કથિત વાંધાજનક ગીતોના શબ્દો પર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. મહિલા આયોગે ઔપચારિક રીતે પંજાબના પોલીસ મહાનિર્દેશક (DGP) નો સંપર્ક કર્યો છે અને તેમને બે ગીતોની તપાસ કરવા જણાવ્યું છે જે મહિલાઓના ગૌરવનું અપમાન કરે છે.

New Delhi: Singer and rapper Honey Singh during a press meet after winning IIFA Award for best music direction for the film “Sonu Ki Titu Ki Sweety”, in New Delhi, on Sep 24, 2019. (Amlan Paliwal/IANS)

મહિલા આયોગે DGP ને પત્ર લખ્યો

પંજાબ મહિલા આયોગના અધ્યક્ષ રાજ લાલી ગિલે DGP ને બે પત્ર લખ્યા છે. પહેલા પત્રમાં જણાવાયું છે કે યો યો હની સિંહનું ગીત ‘મિલિયોનેર’ સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રેન્ડ થઈ રહ્યું છે. તેમણે ગીતમાં મહિલાઓ વિરુદ્ધ અત્યંત વાંધાજનક ભાષાનો ઉપયોગ કર્યો છે. બીજા પત્રમાં, કમિશને કરણ ઔજલાના ગીત ‘MM ગબરુ’નો ઉલ્લેખ કર્યો છે. કમિશને કહ્યું કે આ ગીત સોશિયલ મીડિયા પર પણ ટ્રેન્ડ થઈ રહ્યું છે. તેમાં મહિલાઓ માટે અયોગ્ય શબ્દભંડોળનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે સંપૂર્ણપણે વાંધાજનક છે.

પંજાબ રાજ્ય મહિલા આયોગે ગીતોમાં મહિલાઓ વિશે કરવામાં આવેલી અભદ્ર ટિપ્પણીઓ પર નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. રાજ્ય મહિલા આયોગે ગીતોમાં મહિલાઓ વિશે કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીઓનું સ્વતઃ સંજ્ઞાન લીધું છે અને કડક વલણ અપનાવ્યું છે. મહિલા આયોગે બંને ગાયકોને કારણદર્શક નોટિસ પણ જારી કરી છે.

કરણ ઔજલાના આ ગીત પર વિવાદ

માહિતી મુજબ પંજાબી ગાયક કરણ ઔજલા દ્વારા ગવાયેલા ગીત MF ગબરુ પર વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. ગીતમાં મહિલાઓ માટે વાંધાજનક શબ્દો ગાવાને કારણે પંજાબ મહિલા આયોગ દ્વારા ગાયિકાને કારણદર્શક નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે. પંજાબના DGP ને આ મામલાની તપાસ એક વરિષ્ઠ અધિકારી દ્વારા કરાવવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે અને વરિષ્ઠ અધિકારી અને કરણ ઔજલાને 11 ઓગસ્ટે હાજર રહેવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

હની સિંહના આ ગીત પર વિવાદ

તે જ સમયે, પંજાબી ગાયક અને રેપર હની સિંહના ગીત મિલેનિયમ પર પણ વિવાદ છે. હની સિંહ સામે કારણદર્શક નોટિસ પણ જારી કરવામાં આવી છે. પંજાબ રાજ્ય મહિલા આયોગે DGP ને પત્ર લખીને પંજાબ પોલીસ અધિકારી અને હની સિંહને 11 ઓગસ્ટે હાજર રહેવાનો આદેશ આપ્યો છે, આ મામલાની તપાસ એક વરિષ્ઠ અધિકારી દ્વારા કરાવ્યા બાદ. બંને ગાયિકાઓને 11 ઓગસ્ટે મહિલા આયોગ સમક્ષ હાજર થવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

