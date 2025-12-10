કઈ ભયાનક ઘટના પછી આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર દિવસ ઉજવવાની શરૂઆત થઈ?

દર વર્ષે 10 ડિસેમ્બરે આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર દિવસ (International Human Rights Day) માનવ ગૌરવ અને સમાન અધિકારોના રક્ષણની પ્રતિજ્ઞા તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે કઈ ભયાનક ઘટનાને કારણે વિશ્વએ આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર દિવસ ઉજવવાનું નક્કી કર્યું? આજે જાણીએ આ દિવસ પાછળના ઇતિહાસ વિશે .
દર વર્ષે 10 ડિસેમ્બરે વિશ્વભરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર દિવસ(International Human Rights Day) ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસ આપણને યાદ અપાવે છે કે દરેક માનવીને કોઈપણ ભેદભાવ વિના જીવવાનો, બોલવાનો, વિચારવાનો અને ગૌરવ સાથે જીવવાનો અધિકાર છે. પરંતુ બહુ ઓછા લોકો જાણે છે કે આ દિવસ કોઈ આનંદકારક ઘટનામાંથી ઉદ્ભવ્યો ન હતો, પરંતુ વિશ્વની સૌથી ભયાનક દુર્ઘટના – બીજા વિશ્વયુદ્ધના પરિણામે થયો હતો. લાખો લોકોના મૃત્યુ, યહૂદીઓનો જુલમ, હોલોકોસ્ટ અને માનવતાની સૌથી મોટી હારથી સમગ્ર વિશ્વ હચમચી ગયું. તે પીડાદાયક અનુભવમાંથી, માનવ અધિકારોની વૈશ્વિક ખ્યાલનો જન્મ થયો.
માનવ અધિકાર દિવસનો જન્મ બીજા વિશ્વયુદ્ધની ભયાનકતામાંથી થયો હતો. બીજા વિશ્વયુદ્ધ (1939-1945) દરમિયાન, લાખો નિર્દોષ લોકોની હત્યા કરવામાં આવી હતી. નાઝી શાસને યહૂદીઓ, સ્ત્રીઓ અને બાળકો પર એવા અત્યાચારો કર્યા હતા જે આજે પણ માનવ ઇતિહાસનો સૌથી કાળો પ્રકરણ માનવામાં આવે છે. ગેસ ચેમ્બર, એકાગ્રતા શિબિર અને સામૂહિક હત્યાકાંડ જેવી ઘટનાઓએ સાબિત કર્યું કે જો માનવ અધિકારોનું રક્ષણ ન કરવામાં આવે તો સમગ્ર સભ્યતા જોખમમાં મુકાઈ શકે છે. આ ભયાનક વાસ્તવિકતાએ વિશ્વને માનવ અધિકારોના રક્ષણ માટે મજબૂત આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાની જરૂરિયાતને સ્વીકારવા મજબૂર કર્યું.
બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી, 10 ડિસેમ્બર, 1948 ના રોજ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભાએ માનવ અધિકારોની સાર્વત્રિક ઘોષણા (UDHR) અપનાવી. આ ઐતિહાસિક ઘોષણામાં સ્પષ્ટપણે જણાવાયું હતું કે દરેક વ્યક્તિ જાતિ, ધર્મ, લિંગ, ભાષા, રંગ અથવા રાષ્ટ્રીયતાને ધ્યાનમાં લીધા વિના સમાન અધિકારો અને સ્વતંત્રતાનો આનંદ માણશે. આ ઘોષણાએ વિશ્વ ઇતિહાસમાં એક વળાંક આપ્યો, જેણે વિશ્વભરના દેશોને પ્રથમ વખત યાદ અપાવ્યું કે મનુષ્યો ફક્ત નાગરિક નથી, પરંતુ પ્રથમ અને અગ્રણી માનવ છે.
માનવ અધિકાર દિવસ 1950 માં સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવ્યો
1948 માં UDHR અપનાવ્યા પછી, સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભાએ 1950 માં 10 ડિસેમ્બરને સત્તાવાર રીતે માનવ અધિકાર દિવસ તરીકે ઉજવવાનો ઠરાવ પસાર કર્યો. ત્યારથી, આ દિવસ માનવ ગૌરવ, સમાનતા અને સ્વતંત્રતાના પ્રતીક તરીકે વાર્ષિક ધોરણે ઉજવવામાં આવે છે. આજે, UDHR વિશ્વનો સૌથી વધુ અનુવાદિત દસ્તાવેજ બની ગયો છે, જેનો 530 થી વધુ ભાષાઓમાં અનુવાદ થયો છે, જેના કારણે તેને ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ મળ્યો છે.
માનવ અધિકાર દિવસ હજુ પણ આટલો મહત્વપૂર્ણ કેમ છે?
આધુનિક સમયમાં પણ, જૂઠાણું, નફરત, ભેદભાવ, ધાર્મિક કટ્ટરતા અને ખોટી માહિતી જેવી સમસ્યાઓ દરેક સમાજમાં પ્રવર્તે છે. ઘણા દેશોમાં, લોકો હજુ પણ વાણી સ્વતંત્રતા, શિક્ષણ, સમાનતા અને સુરક્ષાનો અભાવ ધરાવે છે. તેથી, માનવ અધિકાર દિવસ ફક્ત એક તારીખ નથી; તે આપણને યાદ અપાવે છે કે અધિકારોની માંગણી ફક્ત કરવામાં આવતી નથી; તેમનું રક્ષણ કરવું એ સમાજ અને સરકાર બંનેની જવાબદારી છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ વારંવાર કહ્યું છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર ચળવળને ફરીથી જીવંત કરવાનો સમય આવી ગયો છે જેથી વિશ્વ બીજા મોટા અત્યાચારમાં ન ફસાઈ જાય.
માનવ અધિકાર દિવસનો સાચો સંદેશ શું છે?
માનવ અધિકાર દિવસ આપણને વિચારવા મજબૂર કરે છે કે શું આપણે ખરેખર એકબીજાના અધિકારોનો આદર કરીએ છીએ? શું આપણે નબળા, ગરીબ, મહિલાઓ, બાળકો અને લઘુમતીઓ સાથે સમાન વર્તન કરીએ છીએ?
એક સમયે જ્યારે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા નફરત અને ખોટી માહિતી ઝડપથી ફેલાઈ રહી છે, ત્યારે માનવ અધિકાર દિવસનું મહત્વ વધુ છે. આ દિવસ આપણને શીખવે છે કે સાચી માનવતા ફક્ત આપણા પોતાના અધિકારોનું જ નહીં, પરંતુ બીજાના અધિકારોનું રક્ષણ કરવામાં રહેલી છે.