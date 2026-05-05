મમતા દીદીનો ગઢ ધરાશાયી કરનાર શુભેન્દુ અધિકારી કોણ છે?

શુભેન્દુ અધિકારી પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપના સૌથી અગ્રણી નેતાઓમાંના એક છે. તેમણે 2026ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં બે બેઠકો જીતી છે, નંદીગ્રામ અને ભવાનીપુર. તેમણે ભવાનીપુરમાં મમતા બેનર્જીને હરાવ્યા. અગાઉ તેમણે 2021માં નંદીગ્રામમાં મમતા બેનર્જીને હરાવ્યા હતાં.
પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થઈ ગયા છે. ભાજપે પ્રચંડ વિજય મેળવ્યો છે અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસનો પરાજય થયો છે. પરિણામ બાદ સૌથી વધુ ચર્ચાસ્પદ વ્યક્તિત્વ પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાના વિપક્ષના નેતા અને ભાજપના નેતા શુભેન્દુ અધિકારીનું છે.
શુભેન્દુ અધિકારી એ નેતા છે જેમણે મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીને તેમના ગૃહ મતવિસ્તાર ભવાનીપુરથી હરાવ્યા હતા. હવે, શુભેન્દુ અધિકારીનું નામ પણ પશ્ચિમ બંગાળમાં મુખ્યમંત્રી પદની રેસમાં ઉભરી રહ્યું છે. તો જાણીએ શુભેન્દુ અધિકારી અને તેમની રાજકીય કારકિર્દી વિશે.
શુભેન્દુ અધિકારી કોણ છે?
શુભેન્દુ અધિકારી અપરિણીત છે. તેમનો જન્મ 15 ડિસેમ્બર, 1970 ના રોજ પૂર્વ મેદિનીપુરના કાંઠીમાં થયો હતો. તેમનો પરિવાર પણ રાજકારણમાં સામેલ હતો. તેમના પિતા શિશિર અધિકારી પશ્ચિમ બંગાળના રાજકારણમાં એક જાણીતું નામ હતા.શુભેન્દુ અધિકારી તેમના પિતાથી પ્રભાવિત હતા.
તેમણે 1989 માં કોંગ્રેસ વિદ્યાર્થી પરિષદથી તેમની રાજકીય કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. 1995 માં તેઓ કાંઠી નગરપાલિકામાં કાઉન્સિલર તરીકે ચૂંટાયા ત્યારે તેઓ પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યા હતા. 1998 માં જ્યારે ટીએમસીની શરૂઆત થઈ, ત્યારે શુભેન્દુ તૃણમૂલ કોંગ્રેસમાં જોડાયા. ધીમે ધીમે, તેમણે રાજકારણમાં પગપેસારો કર્યો અને એટલા મજબૂત બન્યા કે તેમણે 2014 માં મોદી લહેર છતાં તેમની લોકસભા બેઠક જીતી લીધી. મમતા બેનર્જીએ પણ તેમની તાકાતનો સ્વીકાર કર્યો અને તેમને પરિવહન અને સિંચાઈ જેવા મહત્વપૂર્ણ મંત્રાલયો આપ્યા.
શુભેન્દુ અધિકારીએ પણ ટીએમસી છોડી દીધી અને 2020 માં ભાજપમાં જોડાયા
2020 માં, શુભેન્દુ અધિકારી ટીએમસીથી મોહભંગ થયા અને ડિસેમ્બર 2020 માં તૃણમૂલ કોંગ્રેસ અને ધારાસભ્ય પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું, મેદિનીપુરમાં અમિત શાહની રેલીમાં ભાજપમાં જોડાયા. ત્યારબાદ, 2021 ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં શુભેન્દુ અધિકારીએ નંદીગ્રામથી મમતા બેનર્જીને હરાવ્યા. આ જીતે તેમને પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપના ટોચના નેતાઓમાંના એક તરીકે સ્થાપિત કર્યા. બાદમાં, ભાજપે તેમને વિપક્ષના નેતા પણ નિયુક્ત કર્યા.
હવે, 2026 ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં શુભેન્દુએ બે બેઠકો (નંદીગ્રામ અને ભવાનીપુર) પરથી ચૂંટણી લડી અને બંને બેઠકો જીતી. તેમણે ભવાનીપુર બેઠક પરથી રાજ્યના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીને હરાવ્યા. મમતાએ ભવાનીપુરથી જ વિધાનસભા ચૂંટણી લડી હતી.