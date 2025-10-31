રોહિત આર્ય કોણ છે? જેણે મુંબઈમાં લોકોને બંધક બનાવ્યા અને પોલીસે કર્યુ એન્કાઉન્ટર

રોહિત આર્ય પુણેના એક સામાજિક કાર્યકર હતો. આર્થિક મુશ્કેલીઓ અને પગાર વગરના કામને કારણે રોહિત ગુસ્સે અને વ્યથિત હતો. રોહિતે મુંબઈના પવઈમાં કેટલાક લોકોને બંધક બનાવીને રાખ્યા હતાં.
મુંબઈમાં 17 બાળકો સહિત 19 લોકોને બંધક બનાવનાર વ્યક્તિની કમાન્ડો અને પોલીસ ટીમે ગોળી મારીને હત્યા કરી દીધી હતી. ગુરુવારે બપોરે બનેલી આ ઘટનાએ સમગ્ર દેશને ચોંકાવી દીધા છે. બંધક બનાવનારનું નામ રોહિત આર્ય હોવાનું બહાર આવ્યું છે. એનડીટીવીના એક અહેવાલ મુજબ પવઈ પોલીસને બપોરે 1:45 વાગ્યે માહિતી મળી હતી કે એક વ્યક્તિ બાળકોને સ્ટુડિયોમાં લલચાવીને બંધક બનાવી રહ્યો છે. આર્ય પાસે એરગન હતી જે નજીકથી ગોળીબાર કરવામાં આવે તો જીવલેણ બની શકે છે. તેણે સ્ટુડિયોની બારીઓ પર સેન્સર લગાવ્યા હતા જેથી બચાવ કામગીરી શરૂ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા કોઈપણ વ્યક્તિને શોધી શકાય.
કેવી રીતે માર્યો?
પોલીસ પાછળના દરવાજાથી બિલ્ડિંગમાં પ્રવેશવામાં સફળ રહી. આખરે, તેઓ સ્ટુડિયો સાથે જોડાયેલા વોશરૂમ તરફ ગયા. પોલીસને જોઈને આર્યએ એરગનથી બંધકોમાંથી એકને નિશાન બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. ત્યારબાદ અમોલ વાઘમારેએ બાળકોને બચાવવા માટે આર્ય પર ગોળીબાર કર્યો. છાતીમાં ગોળી વાગવાથી આર્ય પડી ગયો અને બાદમાં તેનું મોત નીપજ્યું. બે પુખ્ત વયના લોકો સહિત તમામ 19 લોકોને સુરક્ષિત રીતે બચાવી લેવામાં આવ્યા. આ બધા લોકોએ જણાવ્યું કે રોહિત આર્યએ પોતાનો ઇરાદો જાહેર કરતા પહેલા વેબ સિરીઝ માટે ઓડિશન આપવાના બહાને બધાને સ્ટુડિયોમાં બોલાવ્યા હતા. તે એરગનથી સજ્જ હતો. પવઈમાં ઘટેલી આ ઘટના ત્રણ કલાક સુધી ચાલી.
રોહિત આર્ય કોણ છે?
રોહિત આર્ય પુણેના કરવેનગર વિસ્તારમાં અમેય એપાર્ટમેન્ટ્સમાં રહેતો હતો. તેના માતા-પિતા કોથરુડના શિવતીર્થ નગરમાં સ્વરાંજલિ એપાર્ટમેન્ટ્સમાં રહેતા હતા. તેણે લગભગ એક વર્ષ પહેલા અમેય એપાર્ટમેન્ટ્સ છોડી દીધું હતું.રોહિત આર્ય અને તેની પત્ની અંજલિ આર્ય ક્યારેક ક્યારેક સ્વરાંજલિ એપાર્ટમેન્ટમાં તેમના માતાપિતાને મળવા જતા હતા. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે રોહિત આર્યનો મૃતદેહ સવારે 10 વાગ્યે પોસ્ટમોર્ટમ પછી તેના પરિવારને સોંપવામાં આવશે. અગાઉ જેજે હોસ્પિટલમાં મૃતદેહનો એક્સ-રે લેવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે પવઈ સ્ટુડિયોમાંથી એક પિસ્તોલ, પેટ્રોલ, જ્વલનશીલ રબર સોલ્યુશન અને એક લાઇટર જપ્ત કર્યું હતું જ્યાં રોહિત આર્યએ બાળકોને બંધક બનાવ્યા હતા. પવઈ પોલીસે તેની સામે ફોજદારી કાર્યવાહી સંહિતા, 2023ની કલમ 109(1), 140 અને 287 હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે. વધુ તપાસ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી છે. ઘટનાસ્થળેથી મળેલી વસ્તુઓ ફોરેન્સિક તપાસ માટે મોકલવામાં આવી છે.
બાળકોનું અપહરણ કેમ કરવામાં આવ્યું?
રોહિત આર્ય પુણેનો એક સામાજિક કાર્યકર હતો. નાણાકીય મુશ્કેલીઓને કારણે તે ક્રોધિત અને વ્યથિત હતો. ભૂતપૂર્વ શિક્ષણ મંત્રી દીપક કેસરકરના કાર્યકાળ દરમિયાન એક પ્રોજેક્ટ માટે ચૂકવણી ન મળવાથી તે નારાજ હતો. રોહિત આર્યએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેને પ્રોજેક્ટ માટે 2 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ જાન્યુઆરી 2024 થી વરિષ્ઠ અધિકારીઓ તેને ફક્ત ખાતરી આપી રહ્યા હતા. તેને ચૂકવણી કરવામાં આવી ન હતી. ચૂકવણીના અભાવ અને શિક્ષણ અભિયાનમાંથી તેને દૂર કરવાથી હતાશ થઈને, રોહિત આર્ય જુલાઈ-ઓગસ્ટમાં ભૂખ હડતાળ પર પણ ઉતર્યો હતો. ત્યારબાદ કેસરકરે તેમને રૂપિયા 15 લાખની વ્યક્તિગત સહાય માટે બે ચેક આપ્યા હતા, પરંતુ બાકીની રકમ મળી ન હતી. આનાથી હતાશ થઈને રોહિતે બાળકોનું અપહરણ કર્યું.
બાળકોને બંધક બનાવ્યા પછી રોહિતે સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો જાહેર કર્યો. તેણે કહ્યું, “હું રોહિત આર્ય છું. આત્મહત્યા કરવાને બદલે, મેં એક યોજના હેઠળ કેટલાક બાળકોને બંધક બનાવ્યા છે. મારી ખૂબ જ સરળ માંગણીઓ છે અને હું કેટલાક લોકો સાથે વાત કરવા માંગુ છું. મને આ જવાબો જોઈએ છે. મને બીજું કંઈ જોઈતું નથી. હું આતંકવાદી નથી, કે હું ઘણા પૈસા માંગતો નથી. જો મને સહેજ પણ ઉશ્કેરવામાં આવશે, તો હું આ જગ્યાને આગ લગાવી દઈશ. મને ઉશ્કેરશો નહીં, નહીં તો હું એવી કાર્યવાહી કરીશ જેનાથી બાળકોને નુકસાન થાય.” તેણે વિચાર્યું કે બાળકોને બંધક બનાવવામાં આવતા સરકાર ડરી જશે અને તેને તેના પૈસા મળશે, પરંતુ થયું વિપરીત. બચાવ કામગીરીના ભાગ રૂપે પોલીસ અને કમાન્ડો બિલ્ડિંગના પાછળના ભાગમાં બાથરૂમ દ્વારા સ્ટુડિયોમાં પ્રવેશ્યા. પોલીસને જોઈને, રોહિતે ગોળીબાર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો પરંતુ તે સફળ ગયો નહીં.