કોણ છે સીપી રાધાકૃષ્ણન ? NDA એ બનાવ્યા ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવાર

સીપી રાધાકૃષ્ણન એનડીએ તરફથી ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવાર હશે. રવિવારે એનડીએની બેઠકમાં તેમના નામને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની હાજરીમાં યોજાયેલી બેઠક બાદ આ સત્તાવાર જાહેરાત કરી હતી. ચાલો જાણીએ કે એનડીએ દ્વારા ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવાર બનાવનારા રાધાકૃષ્ણન કોણ છે.

સીપી રાધાકૃષ્ણન તમિલનાડુમાં ભાજપના અધ્યક્ષ રહી ચૂક્યા છે. તેમને રાજ્યપાલ તરીકે લાંબો વહીવટી અનુભવ છે. તેમનું પૂરું નામ ચંદ્રપુરમ પોનુસ્વામી રાધાકૃષ્ણન છે. તેઓ 2024 થી મહારાષ્ટ્રના 24મા અને વર્તમાન રાજ્યપાલ છે. તેઓ કોઈમ્બતુરથી બે વાર લોકસભામાં ચૂંટાયા હતા. રાધાકૃષ્ણનનો જન્મ 20 ઓક્ટોબર 1957 ના રોજ તમિલનાડુના તિરુપુરમાં થયો હતો. તેમણે કોઈમ્બતુરની ચિદમ્બરમ કોલેજમાંથી બીબીએ (બેચલર ઓફ બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશન) કર્યું હતું.

દક્ષિણ ભારતમાં ભાજપના આદરણીય નેતા

રાધાકૃષ્ણનને દક્ષિણ ભારતમાં ભાજપના સૌથી વરિષ્ઠ અને આદરણીય નેતાઓમાંના એક માનવામાં આવે છે. હાલમાં, તેઓ ભાજપની રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી સમિતિના સભ્ય છે. પાર્ટી નેતૃત્વ દ્વારા તેમને કેરળના પ્રભારી પણ બનાવવામાં આવ્યા હતા. 2016 થી 2019 સુધી, તેઓ ઓલ ઈન્ડિયા કોઈર બોર્ડના પ્રમુખ પણ હતા. 2004, 2012 અને 2019 ની લોકસભા ચૂંટણીમાં, તેમને કોઈમ્બતુર લોકસભા બેઠક પરથી ભાજપના ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા હતા, જોકે તેમને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. રાધાકૃષ્ણન 1973 માં માત્ર 16 વર્ષની ઉંમરે RSS માં જોડાયા. બાદમાં તેઓ જન સંઘમાં જોડાયા અને સક્રિય રાજકારણમાં જોડાયા.

રાજકીય પ્રવાસ

રાજ્યપાલ પદ

મહારાષ્ટ્ર: 31 જુલાઈ 2024 થી રાજ્યપાલ.

ઝારખંડ: 18 ફેબ્રુઆરી 2023 થી 30 જુલાઈ 2024 સુધી રાજ્યપાલ.

તેલંગાણા: માર્ચ થી જુલાઈ 2024 સુધી વધારાનો હવાલો.

પુડુચેરી: માર્ચ થી ઓગસ્ટ 2024 સુધી લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર (વધારાનો હવાલો).

સાંસદ

1998 અને 1999 માં કોઈમ્બતુર લોકસભા મતવિસ્તારથી ચૂંટાયેલા સાંસદ.

ભાજપ સંગઠનમાં ભૂમિકા.

2003 થી 2006 સુધી તમિલનાડુ ભાજપ પ્રમુખ હતા.

નોંધપાત્ર પહેલ

2004-2007 દરમિયાન ભાજપ તમિલનાડુ પ્રમુખ હતા ત્યારે, સીપી રાધાકૃષ્ણને 93 દિવસની રથયાત્રા કાઢી હતી, જેનો ઉદ્દેશ્ય નદીઓને જોડવાનો હતો.

આતંકવાદ વિરોધી.

અસ્પૃશ્યતા નાબૂદી.

સંસદમાં કાપડ ઉદ્યોગ પર સ્થાયી સમિતિના અધ્યક્ષ હતા.

નાણાકીય અને જાહેર સાહસોને લગતી ઘણી સમિતિઓમાં કામ કર્યું.

સીપી રાધાકૃષ્ણનની ગણતરી દક્ષિણ ભારતમાં ભાજપના અગ્રણી નેતાઓમાં થાય છે. તેમણે તમિલનાડુ અને કેરળ અને અન્ય દક્ષિણ રાજ્યોમાં પાર્ટી સંગઠનને મજબૂત બનાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે.

