‘પૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ ધનખડ ક્યાં અને કઈ હાલતમાં છે?’ સંજય રાઉતનો અમિત શાહને સવાલ

શિવસેના ઉદ્ધવ જૂથના નેતા સંજય રાઉતે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહને પત્ર લખ્યો છે. શિવસેના સાંસદે પૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખડ વિશે જાણવા માટે આ પત્ર લખ્યો છે. તેમણે દાવો કર્યો છે કે તેમનો સંપર્ક કરવાના પ્રયાસો નિષ્ફળ રહ્યા છે. હકીકતમાં, ધનખડે સંસદના ચોમાસુ સત્રના પહેલા દિવસે 21 જુલાઈના રોજ ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું હતું.
10 ઓગસ્ટના રોજ અમિત શાહને લખેલા પત્રમાં સંજય રાઉતે કહ્યું હતું કે, “આપણા ભૂતપૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ વિશે કોઈ માહિતી નથી. તેઓ હાલમાં ક્યાં છે? તેમનું સ્વાસ્થ્ય કેવું છે? આ બાબતો પર કોઈ સ્પષ્ટતા નથી. રાજ્યસભાના કેટલાક સભ્યોએ તેમનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો પરંતુ તેઓ નિષ્ફળ રહ્યા હતા.” શિવસેના-યુબીટી નેતાએ સોમવારે એક્સ પર આ પત્ર શેર કર્યો હતો.
Hon.Home Minister
Shri @AmitShah ji
Jay hind! pic.twitter.com/uxAgRKPUKk
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) August 11, 2025
દેશ આ પ્રશ્નોનું સત્ય જાણવાને લાયક છે
રાઉતે કહ્યું કે દિલ્હીમાં અફવાઓ ફેલાઈ રહી છે કે ધનખડને તેમના નિવાસસ્થાને કેદ કરવામાં આવ્યા છે અને તેઓ કથિત રીતે સુરક્ષિત નથી. તેમણે કહ્યું,‘તેમની સાથે કે તેમના સ્ટાફ સાથે કોઈ સંપર્ક થયો નથી, જે ગંભીર ચિંતાનો વિષય છે.’ તેમણે કહ્યું, ‘આપણા ભૂતપૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિનું શું થયું? તેઓ ક્યાં છે? તેમનું સ્વાસ્થ્ય કેવું છે? શું તેઓ સુરક્ષિત છે? દેશને આ પ્રશ્નોનું સત્ય જાણવાનો હક છે.’
ઉદ્ધવ ઠાકરેએ ધનખડ વિશે પણ પૂછ્યું
ગત અઠવાડિયે, શિવસેના-યુબીટીના વડા ઉદ્ધવ ઠાકરેએ ધનખડ વિશે પૂછ્યું હતું. તેમણે ગુરુવારે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું,‘ભૂતપૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ હવે ક્યાં છે? આ મુદ્દા પર ચર્ચા થવી જોઈએ.’ રાજ્યસભાના સભ્ય રાઉતે કહ્યું કે ઉપલા ગૃહમાં તેમના કેટલાક સાથીદારો સુપ્રીમ કોર્ટમાં હેબિયસ કોર્પસ અરજી દાખલ કરવાનું વિચારી રહ્યા છે, કારણ કે તેઓ ખરેખર ધનખડ વિશે ચિંતિત છે.
રાઉતે વધુમાં કહ્યું,’સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કરતા પહેલા મેં તમારી પાસે આ માહિતી માંગવાનું યોગ્ય માન્યું. મને આશા છે કે તમે મારી લાગણીઓને સમજશો અને ધનખડના હાલના ઠેકાણા, તેમની સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય વિશે વાસ્તવિક માહિતી પ્રદાન કરશો.’