અમિતાભ સાથેની લવસ્ટોરીના સવાલ પર શું કહ્યું જયા બચ્ચને?

અભિનેત્રી જયા બચ્ચને તાજેતરમાં જ પોતાના અંગત જીવન વિશે ખુલીને વાત કરી. જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે તેમને અમિતાભ બચ્ચન માટે પહેલી વાર પ્રેમ ક્યારે થયો, ત્યારે તેમણે રમુજી જવાબ આપ્યો.
જયા બચ્ચન તેના કડક સ્વભાવ માટે જાણીતા છે. તે ઘણીવાર પાપારાઝી પર ગુસ્સે થતાં જોવા મળે છે. તાજેતરમાં જયા બચ્ચને તેના લગ્ન જીવન વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી. તેણે લગ્નના ખ્યાલ પર ટિપ્પણી કરતા કહ્યું, “તે દિલ્હીનો લાડુ છે; જો ખાઓ તો મુશ્કેલી ન ખાઓ તો પણ મુશ્કેલી.” અભિનેત્રીએ એમ પણ કહ્યું કે તે નથી ઇચ્છતી કે તેની પૌત્રી નવ્યા લગ્ન કરે.
જયા બચ્ચને મોજો સ્ટોરી પર બરખા દત્ત સાથે આ વાતચીત કરી હતી. દત્તે તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર વાતચીતની એક ક્લિપ શેર કરી. તેમાં તેણી જયા બચ્ચનને પૂછે છે, “તમને પહેલી વાર ક્યારે ખ્યાલ આવ્યો કે તમે અમિતાભ બચ્ચનના પ્રેમમાં છો?” આના પર, બચ્ચન હસ્યા અને જવાબ આપ્યો, “શું જૂના ઘા ખોદવા જરૂરી છે?” તેણીએ ઉમેર્યું, “હું 52 વર્ષથી એક જ પુરુષ સાથે લગ્નના સંબંધમાં છું. હું તેને આનાથી વધુ પ્રેમ ન કરી શકું.”
જયા બચ્ચન અને અમિતાભ બચ્ચનના વિચારો એકબીજાથી અલગ
જયા બચ્ચને પોતાના લગ્ન વિશે વધુમાં કહ્યું કે લગ્ન અંગેના તેમના આધુનિક વિચારો હોવા છતાં તેમને અમિતાભ સાથે તરત જ પ્રેમ થઈ ગયો. તેમણે આગળ કહ્યું,”જ્યારે હું કહું છું કે લગ્ન ન કરો, ત્યારે તે જૂના જમાનાનું લાગશે… તે પહેલી નજરનો પ્રેમ હતો.” આ વાતચીત દરમિયાન જયા બચ્ચને એમ પણ કહ્યું કે તેમના અને અમિતાભ બચ્ચનના વિચારો એકબીજાથી તદ્દન અલગ છે.
તેમણે બિગ બી સાથે લગ્ન કેમ કર્યા
જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું અમિતાભ બચ્ચન લગ્ન અંગે સમાન વિચાર ધરાવે છે, ત્યારે જયાએ કહ્યું, “મેં તેમને પૂછ્યું નથી. તેઓ કદાચ ‘મારા જીવનની સૌથી મોટી ભૂલ’ કહેશે, પરંતુ હું તે સાંભળવા માંગતી નથી.” અમિતાભ બચ્ચન વિશે, જયા બચ્ચને કહ્યું, “તેમનું વ્યક્તિત્વ ખૂબ જ અલગ છે. કદાચ એટલા માટે મેં તેમની સાથે લગ્ન કર્યા. જો મેં મારા જેવા કોઈ સાથે લગ્ન કર્યા હોત તો? તે વૃંદાવનમાં હોત, અને હું બીજે ક્યાંક હોત.”