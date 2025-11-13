બિહાર ચૂંટણી પર અભિનેત્રી નેહા શર્મા શું બોલી?

બૉલિવૂડ અભિનેત્રી નેહા શર્મા હાલમાં બિહાર ચૂંટણી લડી રહેલા તેના પિતા માટે પ્રચાર કરી રહી છે. હવે, એક વીડિયો સામે આવ્યો છે જેમાં અભિનેત્રી કહે છે કે તે એક્ઝિટ પોલ્સમાં માનતી નથી.
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો 14 નવેમ્બરના રોજ જાહેર થશે. એક્ઝિટ પોલ પહેલાથી જ જાહેર થઈ ચૂક્યા છે. અભિનેત્રીએ આ અંગે પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું છે કે તે એક્ઝિટ પોલ્સમાં બિલકુલ માનતી નથી. તેના પિતા અજિત શર્મા ભાગલપુરથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. આ જ કારણ છે કે અભિનેત્રી હાલમાં બિહાર ચૂંટણીને લઈને સમાચારમાં છે.જાણીએ નેહા શર્માએ શું કહ્યું.
નેહા શર્માએ ANI સાથે વાત કરી હતી. આ દરમિયાન તેણીએ કહ્યું કે,”હું એક્ઝિટ પોલ્સમાં માનતી નથી, તેથી મને ખબર નથી. લોકોએ મતદાન કરી દીધું છે, હવે જોઈએ શું થાય છે.”
મતદાન ટકાવારીમાં વધારા અંગે અભિનેત્રી બોલે છે
બિહાર ચૂંટણીમાં મહિલા મતદારોની સંખ્યામાં વધારો થવા અંગે અભિનેત્રીને વધુ પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો હતો. જવાબમાં અભિનેત્રીએ કહ્યું, “મહિલાઓમાં જાગૃતિ વધી છે તે સારી વાત છે. મને લાગે છે કે જનતાના તમામ સભ્યોમાં જાગૃતિ વધી છે. તેથી મને ખુશી છે કે લોકો વધુ જાગૃત થઈ રહ્યા છે. મતદાન ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, અને તે એક મહાન લાગણી છે.”
નેહા શર્માના પિતા ચૂંટણી મેદાનમાં છે
નોંધનીય છે કે અભિનેત્રી નેહા શર્માના પિતા અજિત શર્મા કોંગ્રેસની ટિકિટ પર ભાગલપુર મતવિસ્તારથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. પરિણામ જોવું રસપ્રદ રહેશે. અભિનેત્રીએ તાજેતરમાં તેના પિતાના પ્રચારમાં સક્રિયપણે ભાગ લીધો હતો. નેહા શર્મા આ વર્ષે ફિલ્મ “બેડ ન્યૂઝ” માં જોવા મળી હતી. આવતા વર્ષે તે ફિલ્મ “સંજોગ” માં જોવા મળશે. નેહા શર્મા સોશિયલ મીડિયા પર પણ ખૂબ જ સક્રિય છે, ફિટનેસ વીડિયો પોસ્ટ કરે છે.