West Bengal: ચંદ્રનાથ હત્યા કેસમાં અત્યાર સુધીમાં શું શું થયું?

ભાજપ નેતા સુવેન્દુ અધિકારીના અંગત સહાયક ચંદ્રનાથ રથની હત્યાની તપાસમાં ચોંકાવનારા તથ્યો બહાર આવી રહ્યા છે. શરૂઆતની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે હત્યાનું કાવતરું છેલ્લા ત્રણથી ચાર દિવસથી ઘડાઈ રહ્યું હતું અને હુમલાખોરો રથની ગતિવિધિઓ પર સતત નજર રાખી રહ્યા હતા. આ સનસનાટીભરી ઘટનાએ રાજ્યની રાજકીય અને કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.
હુમલો કેવી રીતે થયો?
પોલીસ અને ભાજપ નેતાઓના જણાવ્યા અનુસાર, ચંદ્રનાથ રથ તેમની સફેદ સ્કોર્પિયો એસયુવીમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા ત્યારે બાઇક પર સવાર હુમલાખોરોએ તેમનો પીછો કરવાનું શરૂ કર્યું. મધ્યમગ્રામના દોહરિયા વિસ્તારમાં પહોંચતાની સાથે જ હુમલાખોરોએ એસયુવીને ઘેરી લીધી અને નજીકથી ગોળીબાર શરૂ કરી દીધો.રથને છાતી અને પેટમાં અનેક ગોળીઓ વાગી હતી. ડ્રાઇવરને પણ ઇજા થઈ હતી. બંનેને તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ડોકટરોએ ચંદ્રનાથ રથને મૃત જાહેર કર્યો હતો. બાદમાં, ડોકટરોએ પોલીસને જણાવ્યું હતું કે ગોળીઓ તેમના હૃદયને વીંધી ગઈ હતી, જેના કારણે તેમનું મૃત્યુ થયું હતું.
પ્રોફેશનલ શૂટર્સની જેમ હુમલો કરવામાં આવ્યો
તપાસમાં સામેલ એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે હુમલાખોરોએ ચંદ્રનાથ રથને નિશાન બનાવ્યો હતો. જે ચોકસાઈથી ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હતો તે સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે હત્યા વ્યાવસાયિક ગુનેગારો દ્વારા કરવામાં આવી હતી.
પોલીસ અધિકારીના જણાવ્યા મુજબ, રથ ડ્રાઇવરની બાજુની સીટ પર બેઠો હતો, અને હુમલાખોરોએ સીધુ તેના પર જ નિશાન બનાવ્યું હતું. ગોળીબાર એટલો સચોટ હતો કે એક પણ ગોળી SUVના આગળના કાચ કે શરીર પર વાગી ન હતી. ડ્રાઇવરને ફક્ત એટલા માટે ઇજા થઈ હતી કારણ કે તે રથની ખૂબ નજીક હતો.
પોલીસને શંકા છે કે હુમલાખોરો ઘણા દિવસોથી રથની ગતિવિધિઓ પર નજર રાખી રહ્યા હતા. તેની હિલચાલ, માર્ગ અને સમય વિશે માહિતી એકત્રિત કર્યા પછી, હત્યા કાળજીપૂર્વક આયોજન સાથે કરવામાં આવી હતી.
પ્રત્યક્ષદર્શીએ શું કહ્યું?
ઘટનાના એક પ્રત્યક્ષદર્શીએ જણાવ્યું હતું કે હુમલો સંપૂર્ણપણે પૂર્વ-આયોજિત હોવાનું જણાય છે. તેમના કહેવા મુજબ, રથની કાર તેમની કારને પસાર કરી રહી હતી ત્યારે જ તે અચાનક રસ્તા પર બંધ થઈ ગઈ. મોટરસાઇકલ પર સવાર એક વ્યક્તિ કારની ડાબી બાજુએ આવ્યો અને નજીકથી ગોળીબાર કર્યો.
પ્રત્યક્ષદર્શીએ જણાવ્યું કે હુમલાખોર એક તાલીમ પામેલો શૂટર દેખાયો. તેણે બે ગોળીબાર કર્યા અને તરત જ ભાગી ગયો. તેમણે કહ્યું કે આ ઘટના રાત્રે 10:30 થી 11:00 વાગ્યાની વચ્ચે બની હતી, અને હોસ્પિટલ ઘટનાસ્થળથી માત્ર 200-300 મીટર દૂર હતી. ગોળીબાર પછી, સ્થાનિક લોકોએ ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા.
શંકાસ્પદ વાહન મળી આવ્યું, નંબર પ્લેટ નકલી હોવાનું જાણવા મળ્યું. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે વાહનની નંબર પ્લેટ સિલિગુડીમાં નોંધાયેલી બીજી કારની હતી. જ્યારે પોલીસે નંબર પ્લેટના મૂળ માલિક વિલિયમ જોસેફનો સંપર્ક કર્યો ત્યારે તેમણે જણાવ્યું કે તેમની કાર સિલિગુડીમાં તેમના ઘરના ગેરેજમાં પાર્ક કરેલી હતી અને તેઓ ક્યારેય મધ્યમગ્રામ ગયા નહોતા.
પોલીસ અનેક પાસાંઓથી તપાસ કરી રહી છે
પોલીસ હવે આ હત્યાની અનેક પાસાંઓથી તપાસ કરી રહી છે. અધિકારીઓ માને છે કે આ માત્ર ગુનાહિત ઘટના નથી, પરંતુ રાજકીય દુશ્મનાવટ અથવા ચૂંટણી દુશ્મનાવટ પણ હોઈ શકે છે.
હુમલાખોરોને રાજ્ય છોડીને ભાગી ન જાય તે માટે સરહદી પોલીસ સ્ટેશનોને પણ સતર્ક કરવામાં આવ્યા છે. પોલીસને ડર છે કે હત્યા પછી આરોપીઓ બાંગ્લાદેશ સરહદ અથવા ઝારખંડ ભાગી જવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. હાલમાં, પોલીસ હુમલાખોરોને શોધવા માટે સીસીટીવી ફૂટેજ, મોબાઇલ લોકેશન અને જપ્ત કરેલા કારતુસની તપાસ કરી રહી છે.
વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપનો જંગી વિજય
આ ઘટના એવા સમયે બની છે જ્યારે તાજેતરની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપે જંગી વિજય નોંધાવ્યો છે. પાર્ટીએ 294 બેઠકોમાંથી 207 બેઠકો જીતી હતી. ચંદ્રનાથ રથને સુવેન્દુ અધિકારીના વિશ્વાસુ સાથી માનવામાં આવતા હતા. તેમણે નંદીગ્રામ અને ભવાનીપુર બંનેમાં ચૂંટણી વ્યવસ્થાપનમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, જ્યાં અધિકારીએ જીત મેળવી હતી. તેમણે ભવાનીપુર બેઠક પર તૃણમૂલ કોંગ્રેસના વડા મમતા બેનર્જીને પણ હરાવ્યા હતા.