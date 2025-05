અમે એવા લોકોને માર્યા જેમણે માસૂમોને માર્યા : રાજનાથ સિંહ

ભારતે પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલાનો બદલો લીધો છે. ગઈકાલે રાત્રે, પીઓકે અને પાકિસ્તાનમાં નવ આતંકવાદી ઠેકાણાઓ પર ઝડપી મિસાઈલ હુમલા કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં મોટી સંખ્યામાં આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા હતા. સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહે ‘ઓપરેશન સિંદૂર’ માટે ભારતીય સેનાને અભિનંદન આપ્યા અને હનુમાનજીને પણ યાદ કર્યા. તેમણે કહ્યું કે આપણી સેનાએ સચોટ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. અમે હનુમાનજીના આદર્શોનું પાલન કર્યું છે અને નિર્દોષોને મારનારાઓને મારી નાખ્યા છે.

Watch: Union Defence Minister Rajnath Singh says, “India has exercised its right to respond to the attack on its soil. This action has been carried out in a highly thoughtful and strategic manner. With the objective of weakening the terrorists’ morale, the action has been… pic.twitter.com/ZLfqhANYcJ

— IANS (@ians_india) May 7, 2025