મહારાષ્ટ્રમાં જળબંબાકાર, શાળાઓ- કોલેજો બંધ

ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ મહારાષ્ટ્રની રાજધાની મુંબઈમાં વરસાદને લઈને રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, મુંબઈમાં ભારે વરસાદ બાદ બે ફ્લાઈટ ડાયવર્ટ કરવામાં આવી છે, જ્યારે ઘણી ફ્લાઈટ્સ કેન્સલ થઈ શકે છે.

શાળા-કોલેજો બંધ

BMCએ સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું છે કે ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ આવતીકાલે સવારે 8.30 વાગ્યા સુધી મુંબઈ માટે રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને, આવતીકાલે, ગુરુવાર 26 સપ્ટેમ્બર 2024 ના રોજ મુંબઈની તમામ શાળાઓ અને કોલેજોમાં રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. બૃહન્મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC) વહીવટીતંત્ર મુંબઈવાસીઓને તેમના ઘરની બહાર નીકળવા વિનંતી કરે છે જ્યારે એકદમ જરૂરી હોય.

Major #MumbaiRains flooding scenes coming in… Absolute carnage with more than half month’s worth of rain falling in just 3 hrs for some 😢

ભારે વરસાદની ચેતવણી

તે જ સમયે, મુંબઈ પોલીસે ટ્વિટર પર પોસ્ટ કર્યું કે IMD એ 26 સપ્ટેમ્બરની સવાર સુધી મુંબઈ અને ઉપનગરોમાં ગાજવીજ અને વીજળી સાથે ભારે વરસાદની ચેતવણી જારી કરી છે. બધા મુંબઈકરોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે જ્યાં સુધી એકદમ જરૂરી ન હોય ત્યાં સુધી ઘરની અંદર જ રહો. કૃપા કરીને સુરક્ષિત રહો. કોઈપણ ઈમરજન્સીના કિસ્સામાં 100 નંબર ડાયલ કરો.

In last few hour’s #Mumbai and with there suburban area receiving above than 125 MM Torenterial #Rains#MumbaiRain now considering have born major issue’s of not properly drainage of water for non stop rain

Local and road triffic disrupted🔥#Maharastra #PuneRains… pic.twitter.com/07jeMSC23d

