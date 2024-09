‘યુદ્ધ જલદીથી જલદી બંધ થવું જોઈએ’ : એસ જયશંકર

વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર ભારત-ગલ્ફ કોઓપરેશન કાઉન્સિલ (GCC) ના વિદેશ મંત્રીઓની પ્રથમ બેઠકમાં ભાગ લેવા માટે સાઉદી અરેબિયાની રાજધાની રિયાધની મુલાકાતે છે. આ બેઠકનો ઉદ્દેશ્ય ભારત અને ખાડી દેશો વચ્ચેના સંબંધોને મજબૂત કરવાનો છે. તેમની મુલાકાત દરમિયાન વિદેશ મંત્રીએ સોમવારે GCC સભ્ય દેશોના તેમના સમકક્ષો સાથે દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટો પણ કરી હતી.

Co-chaired the inaugural India – Gulf Cooperation Council Joint Ministerial Meeting for Strategic Dialogue in Riyadh.

Underlined the key pillars of our partnership:

➡️ People : the 9 million strong Indian community serves as the bedrock of our friendship. Appreciate efforts… pic.twitter.com/PiEzmrv6AI

