ભારતમાં મંકીપોક્સનો પહેલો કેસ મળી આવતા હડકંપ

દેશમાં મંકીપોક્સનો પ્રથમ દર્દી મળી આવ્યો છે. એક દિવસ પહેલા જ દિલ્હીના આ શંકાસ્પદ દર્દીને હોસ્પિટલમાં અલગ રાખવામાં આવ્યો હતો. હવે તેના સેમ્પલની તપાસ બાદ તેમાં મંકીપોક્સ વાયરસ હોવાની પુષ્ટિ થઈ છે. આ દર્દી હાલમાં જ વિદેશથી ભારત પરત ફર્યો છે. હાલમાં દર્દીને હોસ્પિટલના આઇસોલેશન વોર્ડમાં કડક નિરીક્ષણ હેઠળ રાખવામાં આવ્યો છે. કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય આના પર ચાંપતી નજર રાખી રહ્યું છે અને લોકોને ગભરાવાની સલાહ આપવામાં આવી નથી. હાલ દર્દીની હાલત સ્થિર હોવાનું કહેવાય છે.

#HealthForAll

Presence of #Mpox virus of West African clade 2 confirmed in Isolated Patient

Clade 2, not part of the current public health emergency

Patient stable, no immediate risk to publichttps://t.co/Kcl09B6Eb2

— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) September 9, 2024