iPhone 16 અને iPhone 16 Pro Max લોન્ચ

અમેરિકન ટેક કંપનીએ iPhone 16 લોન્ચ કર્યો છે. આ પહેલા Apple Watch Series 10 અને નવી Watch Ultra 2 લોન્ચ કરવામાં આવી છે. એપલે તેની ગ્લોટાઇમ ઇવેન્ટમાં વોચ સીરીઝ 10 અને નવી વોચ અલ્ટ્રા 2 લોન્ચ કરી છે. સૌથી વધુ ચર્ચિત iPhone 16નું પણ અનાવરણ કરવામાં આવ્યું છે. કંપનીએ iOS 18 ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ વિશે પણ મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપી છે. નવા iPhoneમાં AIનો સારો સપોર્ટ હશે.

This is the new iPhone lineup! #AppleEvent pic.twitter.com/okCE6jv3XK

કંપનીએ કેમેરા મોડ્યુલમાં ફેરફાર કર્યા છે. એટલે કે આ ફોનમાં તમને નવી ડિઝાઇન મળશે. કંપનીએ તેમાં પિલ શેપ્ડ ડિસ્પ્લે આપી છે. આ સ્માર્ટફોન A18 પ્રોસેસર સાથે આવે છે. તમને iPhone 16 અને iPhone 16 Plusમાં સમાન સુવિધાઓ મળશે. બંને સ્માર્ટફોન વચ્ચેનો તફાવત માત્ર બેટરી અને ડિસ્પ્લે સાઈઝનો છે. આમાં તમને એક નવું કેમેરા કેપ્ચર બટન પણ મળશે. કંપની સોફ્ટવેર અપડેટ સાથે Apple Intelligence ને સપોર્ટ કરશે. તે ફક્ત અંગ્રેજી ભાષામાં જ લોન્ચ કરવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ અન્ય ભાષાઓ માટે પણ ટૂંક સમયમાં અપડેટ ઉમેરવામાં આવશે.

The iPhone 16 Pro and iPhone 16 Pro Max start at $999 and $1,199

You can order on Friday and will be available on September 20! pic.twitter.com/M13lfEId3B

