કોહલી, રોહિત શર્મા અને શુભમન ગિલે પણ કરી બોલિંગ, જુઓ Video

ODI વર્લ્ડ કપ 2023 માં, ભારતીય બેટ્સમેનોએ નેધરલેન્ડ્સ સામે ઘણા રન બનાવ્યા અને 410 રન બનાવ્યા. આ મેચમાં વિરાટ કોહલીએ 51 રનની ઇનિંગ રમી હતી, પરંતુ તે તેની 50મી ODI સદી ચૂકી ગયો હતો. તેના આઉટ થયા બાદ શ્રેયસ અય્યર અને લોકેશ રાહુલે સદીની ઇનિંગ્સ રમી હતી. જો કે આ મેચમાં વિરાટે પણ બોલ સાથે યોગદાન આપ્યું હતું. કોહલી નેધરલેન્ડની ઈનિંગની 23મી ઓવર નાખવા આવ્યો હતો અને તેના સ્પેલની બીજી ઓવરમાં તેણે વિપક્ષના કેપ્ટન ચાર્લ્સ એડવર્ડ્સને પણ આઉટ કર્યો હતો. કોહલી આ વર્લ્ડ કપમાં બીજી વખત બોલિંગ કરતો જોવા મળ્યો હતો. આ પહેલા તેણે બાંગ્લાદેશ સામેની મેચમાં બોલિંગ કરી હતી. તે મેચમાં તેણે માત્ર ત્રણ બોલ નાખ્યા અને હાર્દિકની ઓવર પૂરી કરી.

