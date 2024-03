Cvigil એપ પર આદર્શ આચારસંહિતાના ભંગની ફરિયાદ કરો

ચૂંટણી પંચે 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં આદર્શ આચાર સંહિતાનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે Cvigil એપને અપડેટ કરી છે. આ એપની મદદથી આચારસંહિતા ભંગની ફરિયાદ મિનિટોમાં કરી શકાશે અને તેના પર લેવાયેલી કાર્યવાહીની માહિતી 100 મિનિટમાં તમારા સુધી પહોંચી જશે. જો તમને લોકસભાની ચૂંટણી દરમિયાન આદર્શ આચાર સંહિતાનો ભંગ થતો જોવા મળે છે, તો તમે તમારા મોબાઈલ દ્વારા તેની ફરિયાદ સરળતાથી કરી શકો છો.

Leveraging technology!#ECI offers 27 apps & portals for all stakeholders. cVigil empowers citizens to report MCC violations & assured action within 100 mts. KYC app facilitates informed voting. A revamped results portal to enhance the experience on results day. #Elections2024 pic.twitter.com/QaYV04EAVF

— Election Commission of India (@ECISVEEP) March 16, 2024