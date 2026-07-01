વિક્રાંત મેસીની ‘મુસાફિર કાફે’નું જોરદાર ટીઝર રિલીઝ

વિક્રાંત મેસી ફિલ્મ ‘મુસાફિર કાફે’માં જોવા મળશે. આજે નિર્માતાઓએ ફિલ્મનું ટીઝર શેર કર્યું, જેમાં વિક્રાંત રોમેન્ટિક અવતારમાં જોવા મળશે. નિર્માતાઓએ ફિલ્મની રિલીઝ તારીખ પણ જાહેર કરી.
અભિનેતા વિક્રાંત મેસી ટૂંક સમયમાં નેટફ્લિક્સની નવી રોમેન્ટિક ફિલ્મ ‘મુસાફિર કાફે’માં જોવા મળશે. નિર્માતાઓએ આજે ફિલ્મનું ટીઝર શેર કર્યું અને તેની રિલીઝ તારીખ પણ જાહેર કરી. આ ફિલ્મમાં વિક્રાંત સાથે વેદિકા પિન્ટો અને મહિમા મકવાણા મુખ્ય ભૂમિકામાં છે.
‘મુસાફિર કાફે’ ક્યારે રિલીઝ થશે?
ફિલ્મ ‘મુસાફિર કાફે’ OTT પ્લેટફોર્મ નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થશે. આ ફિલ્મમાં વિક્રાંત મેસી, વેદિકા પિન્ટો અને મહિમા મકવાણા મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. નિર્માતાઓએ સોશિયલ મીડિયા પર ફિલ્મનો પહેલી ઝલક શેર કરી છે. આ ફિલ્મ 24 જુલાઈના રોજ નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થશે.
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‘મુસાફિર કાફે’ ની વાર્તા શું છે?
‘મુસાફિર કાફે’ ની વાર્તા ભોપાલ અને મસૂરીના સુંદર સ્થળો પર સેટ છે. તે ત્રણ અજાણ્યાઓની વાર્તા કહે છે જેમના જીવન આખરે એકબીજા સાથે જોડાયેલા બની જાય છે. આ ફિલ્મ લેખક દિવ્યા પ્રકાશ દુબેની પ્રખ્યાત નવલકથા પર આધારિત છે. તે શરણ્ય રાજગોપાલ દ્વારા લખાયેલ છે અને રુચિર અરુણ દ્વારા દિગ્દર્શિત છે.
મુસાફિર કાફે’ ફિલ્મમાં વિક્રાંત મેસી ચંદરની ભૂમિકામાં જોવા મળશે. તે એક એવો માણસ છે જે પોતાના જીવનના હેતુ અને સત્યની શોધમાં છે. વેદિકા પિન્ટો સુધાની ભૂમિકામાં જોવા મળશે. સુધા એક મુક્ત ભાવનાવાળી છોકરી છે જે સ્વતંત્ર રહેવા માંગે છે.જ્યારે મહિમા મકવાણા પ્રીતિની ભૂમિકા ભજવી રહી છે. પ્રીતિ એક શાંત અને સમજદાર છોકરી છે જે વાર્તાને આગળ ધપાવે છે.
“મુસાફિર કાફે” ઉપરાંત વિક્રાંત પાસે કેટલાક અન્ય મોટા પ્રોજેક્ટ્સ પણ છે. એક ફિલ્મમાં તે પ્રખ્યાત આધ્યાત્મિક ગુરુ શ્રી શ્રી રવિશંકરની ભૂમિકા ભજવે છે. આ ફિલ્મમાં દર્શાવવામાં આવશે કે કેવી રીતે તેમણે કોલંબિયામાં શાંતિ લાવવા અને 52 વર્ષના આંતર-સંઘર્ષનો અંત લાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.