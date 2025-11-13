વિકી અને કેટરિના બંનેમાંથી સુપરસ્ટાર કોણ? અભિનેતાએ કર્યો ખુલાસો

વિકી કૌશલ અને કેટરિના કૈફ બોલિવૂડના પ્રિય યુગલોમાંના એક છે. જોકે, તેમણે પોતાની પ્રેમકથાને ખૂબ જ ગુપ્ત રાખી હતી. હવે લગ્નના આટલા વર્ષો પછી વિકી કૌશલે પોતાની પ્રેમકથા અને કેટરિના સાથેની પોતાની પહેલી મુલાકાતનો ખુલાસો કર્યો છે.
વિકી કૌશલ અને કેટરિના કૈફ આ દિવસોમાં માતાપિતાનો આનંદ માણી રહ્યા છે. કેટરિનાએ તાજેતરમાં જ તેમના પહેલા બાળકને જન્મ આપ્યો છે. તાજેતરમાં, કાજોલ અને ટ્વિંકલ ખન્નાના ટોક શો “ટૂ મચ વિથ કાજોલ એન્ડ ટ્વિંકલ” માં હાજરી દરમિયાન વિકી કૌશલે કેટરિના સાથેની તેની પહેલી મુલાકાત વિશે વાત કરી. તેમણે કેટરિના કૈફ તેમના કરતા મોટી સુપરસ્ટાર છે કે કેમ તે પ્રશ્નનો પણ જવાબ આપ્યો.
“ટુ મચ વિથ કાજોલ એન્ડ ટ્વિંકલ”ના નવીનતમ એપિસોડમાં વિકી કૌશલે કેટરિના કૈફને મળવાનો પોતાનો અનુભવ શેર કર્યો. કાજોલ અને ટ્વિંકલે બંને મહેમાનો સાથે ખૂબ મસ્તી કરી. શો દરમિયાન વિકી કૌશલે કેટરિના કૈફ સાથેની પોતાની પહેલી મુલાકાત વિશે વાત કરી. વિકીએ જણાવ્યુ કે તે પહેલી વાર કેટરીનાને બેકસ્ટેજ પર એક એવોર્ડ શોમાં મળ્યો હતો જે તે હોસ્ટ કરી રહ્યો હતો, અને તે મહેમાન હતી. અમારે બંનેએ સ્ટેજ પર આવવું પડ્યું. અમારી મુલાકાતના પહેલા પાંચ મિનિટ માટે, કેટરિના તેને શો કેવી રીતે હોસ્ટ કરવો તે શીખવી રહી હતી.
જ્યારે વિકીએ કેટરીનાને સ્ટેજ પર પ્રપોઝ કર્યું
આ દરમિયાન વિકીએ વાયરલ થયેલા વીડિયો વિશે પણ વાત કરી જેમાં તે એક એવોર્ડ ફંક્શનમાં સ્ટેજ પર કેટરીનાને પ્રપોઝ કરે છે. વિકીએ કહ્યું કે,”તે કાર્યક્રમમાં, મને કહેવામાં આવ્યું હતું કે સ્ટેજ પર આવતી કોઈપણ અભિનેત્રીને પ્રપોઝ કરું. તે પછી મેં મજાકમાં કેટરીનાને પ્રપોઝ કર્યું. જેનો વીડિયો ઇન્ટરનેટ પર ખૂબ વાયરલ થયો છે.” ટ્વિંકલે પછી ઉલ્લેખ કર્યો કે વિકી અને કેટરિના બંને તે સમયે મોટા સ્ટાર હતા. વિકીએ તરત જ જવાબ આપ્યો કે તે (કેટરિના) સુપરસ્ટાર હતી.
વિકીએ કેટરિનાને સુપરસ્ટાર કહી
શોમાં આગળ ટ્વિંકલે પૂછ્યું, “હવે શું પરિસ્થિતિ છે? કોણ મોટો સ્ટાર છે?” વિકીએ જવાબ આપ્યો, “તે હજુ પણ સપરસ્ટાર છે અને હંમેશા રહેશે.” પછી ટ્વિંકલે કહ્યું, “તે પૃથ્વી છે, અને તું તેની આસપાસ ફરતો ચંદ્ર છે.” વિકીએ ટ્વિંકલની પ્રશંસા કરતા કહ્યું, “તું બિલકુલ સાચી છે.”
વિકી અને કેટરિનાના લગ્ન 2021 માં થયા
વિકી કૌશલ અને કેટરિના કૈફે 9 ડિસેમ્બર, 2021 ના રોજ લગ્ન કર્યા. તેઓ લગ્ન પહેલા એક-બીજાને ડેટ કરતા હતા. જોકે, તેઓએ તેમના અફેરને ગુપ્ત રાખ્યું. કેટરિનાએ આ મહિનાની 7 નવેમ્બરે એક પુત્રને જન્મ આપ્યો. વિકી અને કેટરિના હવે માતાપિતાનો આનંદ માણી રહ્યા છે.
વિકી કૌશલ “લવ એન્ડ વોર” માં જોવા મળશે
કામની વાત કરીએ તો, વિકી કૌશલ છેલ્લે આ વર્ષની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ “છાવા” માં જોવા મળ્યો હતો. અભિનેતા હાલમાં સંજય લીલા ભણસાલીની “લવ એન્ડ વોર” ના શૂટિંગમાં વ્યસ્ત છે. આ ફિલ્મમાં રણબીર કપૂર અને આલિયા ભટ્ટ મુખ્ય ભૂમિકામાં છે.