યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ મુંબઈ હુમલાની વરસી પર કહ્યું – ‘આતંક સામે અમે ભારત સાથે’

શનિવાર, 26 નવેમ્બર, 2022 ના રોજ મુંબઈમાં આતંકવાદી હુમલાની 14મી વર્ષગાંઠ છે. આ એ દિવસ છે જેને ભારતના લોકો ભાગ્યે જ ભૂલી શકશે. આ તે દિવસ છે જ્યારે મુંબઈમાં આવો આતંકવાદી હુમલો થયો હતો, જેને યાદ કરીને આજે પણ કંપી ઉઠે છે. સ્વતંત્ર ભારતના ઈતિહાસમાં આ સૌથી મોટો આતંકવાદી હુમલો હતો. અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી એન્ટની બ્લિંકને પણ આ દિવસને યાદ કર્યો છે.

On 14th anniversary of Mumbai terrorist attacks, we stand in solidarity with the people of India&the city of Mumbai. We express our deep condolences to the families&friends of the victims lost in this act of cruelty, incl 6 American citizens: US Secretary of State, Antony Blinken pic.twitter.com/9IkzW1ZhRr — ANI (@ANI) November 26, 2022

26/11ના આતંકી હુમલાને યાદ કરતા અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી એન્ટની બ્લિંકને કહ્યું છે કે મુંબઈ આતંકી હુમલાની 14મી વરસી પર અમે ભારતના લોકો અને મુંબઈ શહેર સાથે એકતામાં ઊભા છીએ. અમે નિર્દયતાના આ કૃત્યમાં માર્યા ગયેલા પીડિતોના પરિવારો અને મિત્રો પ્રત્યે અમારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરીએ છીએ, જેમાં 6 અમેરિકન નાગરિકોનો સમાવેશ થાય છે.

ભારતના વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે શું કહ્યું?

મુંબઈ આતંકી હુમલાને યાદ કરતા વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે કહ્યું કે આતંકવાદ માનવતા માટે ખતરો છે. આજે 26/11ના રોજ વિશ્વ તેના પીડિતોને યાદ કરવામાં ભારતની સાથે ઉભું છે. જેમણે આ હુમલાનું આયોજન કર્યું હતું અને તેનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું તેઓને ન્યાયના કઠેડામાં લાવવામાં આવશે. અમે વિશ્વભરના આતંકવાદના દરેક પીડિતના ઋણી છીએ.

In terms of external access, Bangladesh & Myanmar are immediately relevant. We're trying to improve connectivity, business and opportunities across the border. We're also focusing on increasing overall trade: EAM S Jaishankar in Imphal, Manipur pic.twitter.com/VyPV1PXShd — ANI (@ANI) November 26, 2022

શહીદોના સ્વજનોને પણ યાદ કર્યા હતા

આ સાથે જ આ ભયાનક હુમલાની વરસી પર શહીદોના પરિવારજનોએ તેમને યાદ કરીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે. મુંબઈ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ જયવંત પાટીલની ભત્રીજીએ કહ્યું છે કે તે આજે પણ આતંકવાદી હુમલાથી થયેલી ખોટને ભૂલી નથી. જયવંત પાટીલની ભત્રીજી દિવ્યા પાટીલે કહ્યું કે મેં મારા કાકાને ગુમાવ્યા છે. ઘણા વર્ષો વીતી ગયા પણ આજે પણ તે ભુલાતી નથી. સરકારે ઘણી બાબતો યાદ રાખી છે, જે અમારા માટે સારી બાબત છે.

We're working on 2 big connectivity projects with Myanmar. There're insurgency challenges in that part of Mynamar. We had problem in India with work execution & in Myanmar due to access issues. Political situation in Myanmar is a challenge: EAM S Jaishankar in Imphal, Manipur pic.twitter.com/oZ4M3hGXl5 — ANI (@ANI) November 26, 2022

આ ઉપરાંત પોલીસ અધિકારી વિજય સાલસ્કરની પુત્રી દિવ્યા સાલસ્કરે કહ્યું કે હું આ દિવસને યાદ ન કરવાનો પ્રયાસ કરું છું પરંતુ આ દિવસ હવે છે. શહેરના લોકોએ ખૂબ પ્રેમ અને સદભાવના આપી છે, જે મને અને મારી માતાને દરરોજ જીવંત રાખે છે. દિવ્યાએ મુંબઈના લોકોના પ્રેમની પ્રશંસા કરી છે.