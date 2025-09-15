ટેક્સાસમાં ભારતીય મૂળના નાગરિકની હત્યા પર અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ગુસ્સે

ટેક્સાસના ડલ્લાસમાં ભારતીય મૂળના નાગરિક ચંદ્ર નાગમલ્લૈયાની ભયાનક હત્યા અંગે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે આ હત્યા પર પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો છે.
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ટેક્સાસના ડલ્લાસમાં ભારતીય મૂળના નાગરિકની હત્યા પર મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું, “ટેક્સાસના ડલ્લાસમાં એક આદરણીય વ્યક્તિ ચંદ્ર નાગમલ્લૈયાની હત્યાના ભયાનક સમાચારથી હું વાકેફ છું. તેમની પત્ની અને પુત્રની સામે, ક્યુબાના એક ગેરકાયદેસર વિદેશી દ્વારા તેમનું ક્રૂરતાપૂર્વક શિરચ્છેદ કરવામાં આવ્યું હતું, જે આપણા દેશમાં ક્યારેય ન થવું જોઈએ.”
ટ્રમ્પે કહ્યું, “આ માણસની પહેલા પણ બાળ જાતીય શોષણ, કાર ચોરી અને ખોટી કેદ જેવા જઘન્ય ગુનાઓ માટે ધરપકડ કરવામાં આવી છે, પરંતુ અસમર્થ જો બિડેનના શાસનકાળમાં તેને આપણા વતન પરત છોડી દેવામાં આવ્યો કારણ કે ક્યુબા તેમના દેશમાં આવા દુષ્ટ માણસને ઇચ્છતું ન હતું.”
ટ્રમ્પે કહ્યું, “નિશ્ચિત રહો, મારા વહીવટ હેઠળ આ ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ ગુનેગારો પ્રત્યે ઉદારતાનો સમય પૂરો થઈ ગયો છે! હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી સેક્રેટરી ક્રિસ્ટી નોએમ, એટર્ની જનરલ પામ બોન્ડી, બોર્ડર ઝાર ટોમ હોમન અને મારા વહીવટમાં ઘણા અન્ય લોકો અમેરિકાને ફરીથી સુરક્ષિત બનાવવામાં અવિશ્વસનીય કાર્ય કરી રહ્યા છે. આ ગુનેગાર, જે અમારી કસ્ટડીમાં છે, તેના પર કાયદાની સંપૂર્ણ હદ સુધી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. તેના પર ફર્સ્ટ-ડિગ્રી મર્ડરનો આરોપ મૂકવામાં આવશે!”
ટેક્સાસમાં ભારતીય નાગરિક સાથે શું થયું?
બુધવાર, 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ યુએસએના ટેક્સાસના ડલ્લાસમાં ડાઉનટાઉન સ્યુટ્સ મોટેલમાં મેનેજર ચંદ્ર નાગમલ્લૈયાની હત્યા કરવામાં આવી હતી. તે ફક્ત 37 વર્ષનો હતો. આ હત્યા એટલી ભયાનક હતી કે હુમલાખોરે ચંદ્ર નાગમલ્લૈયાનું માથું કાપી નાખ્યું.
ચંદ્ર નાગમલ્લૈયાની તેમની પત્ની અને પુત્રની સામે હત્યા કરવામાં આવી હતી. ચંદ્ર નાગમલ્લૈયા ભારતના કર્ણાટક રાજ્યના હતા. આ હત્યા બાદ ચંદ્ર નાગમલ્લૈયાનો પરિવાર આઘાતમાં છે. ચંદ્ર પર હુમલો કરનાર ક્યુબાનો હતો અને કામ કરવા માટે અમેરિકા આવ્યો હતો. તે ચંદ્ર સાથે કામ કરતો હતો. આ હત્યાની ચર્ચા આખા અમેરિકામાં થઈ રહી છે.