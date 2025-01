ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સને શોધવા અમેરિકન પોલીસ ગુરુદ્વારામાં પહોંચી

અમેરિકા: ટ્રમ્પે સત્તા સંભાળ્યા પછી, અમેરિકામાં રહેતા ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. યુ.એસ.માં, ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સને સતત શોધી કાઢવામાં આવી રહ્યા છે અને તેમને દેશનિકાલ કરવામાં આવી રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં, યુ.એસ. પોલીસે હવે ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સને શોધવા માટે ગુરુદ્વારાઓમાં પ્રવેશ કરવાનું શરૂ કર્યું છે. શીખ સંગઠનો આનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. યુ.એસ. ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમલેન્ડ સિક્યુરિટીના પોલીસકર્મીઓએ ન્યૂ યોર્ક અને ન્યૂ જર્સીના ગુરુદ્વારાઓનું નિરીક્ષણ કર્યું અને ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સ વિશે માહિતી એકત્રિત કરી. ન્યૂઝ એજન્સી અનુસાર, ન્યૂ યોર્ક અને ન્યૂ જર્સીના કેટલાક ગુરુદ્વારાઓનો ઉપયોગ શીખ અલગતાવાદીઓ અને ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સ દ્વારા કરવામાં આવતો હોવાનું માનવામાં આવે છે.

યુ.એસ. પોલીસ (હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી) ના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે હવે ગુનેગારો ધરપકડથી બચવા માટે અમેરિકન શાળાઓ અને ચર્ચોમાં છુપાઈ શકશે નહીં. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર અમેરિકાના બહાદુર કાયદા અમલીકરણ અધિકારીઓના હાથ બાંધશે નહીં, પરંતુ તેમના કાર્યોમાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કરશે.

@ICEgov began conducting enhanced targeted operations today throughout the state of New Jersey to enforce U.S. immigration law and preserve public safety and national security by keeping potentially dangerous criminal aliens out of our communities. @ERONewark #HSI pic.twitter.com/ubzqfA81KZ

— HSI Newark (@HSINewark) January 26, 2025