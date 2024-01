550 વર્ષના સંઘર્ષ બાદ ભગવાન રામ ઘરે પરત ફર્યા : અમિત શાહ

અયોધ્યામાં ચાલી રહેલા રામલલા પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સમારોહની તૈયારીઓ વચ્ચે ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું કે ભગવાન રામ 550 વર્ષના ખરાબ સમય બાદ ઘરે પરત ફરશે. આ ભારત માટે ગર્વની વાત છે. શનિવારે આસામમાં એક રેલીને સંબોધતા તેમણે કહ્યું કે પૂર્વોત્તરમાં શાંતિ અને વિકાસ લાવવાનું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું અભિયાન સફળ રહ્યું છે. અહી ઓલ બાથૌ મહાસભાની 13મી ત્રિવાર્ષિક પરિષદને સંબોધતા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે કોંગ્રેસની સમસ્યાઓથી ધ્યાન હટાવવાની અને સત્તા ભોગવવાની નીતિને કારણે પ્રદેશમાં ખાસ કરીને બોડોલેન્ડમાં હજારો લોકોના મોત થયા છે.

Modi govt is committed to uprooting the Naxalism from the nation in three years. मोदी सरकार तीन साल में देश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। pic.twitter.com/IttPTzkgdq — Amit Shah (@AmitShah) January 20, 2024

સમસ્યાનું સમાધાન કર્યું

અમિત શાહે કહ્યું, જ્યારે હું ગૃહ પ્રધાન બન્યો ત્યારે બોડો આંદોલન ચાલી રહ્યું હતું અને મેં પૂર્વોત્તરના સૌથી મોટા સમુદાયોમાંના એકની સમસ્યાઓ અને માંગણીઓને સમજવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ગૃહમંત્રીએ કહ્યું કે વડાપ્રધાને પણ તેને એક નવા પરિપ્રેક્ષ્યથી જોયું અને સમસ્યાનું સમાધાન કર્યું, જેના કારણે આજે બોડોલેન્ડ બોમ્બ વિસ્ફોટ, ગોળીબાર અને હિંસાથી મુક્ત બન્યું છે. શાહે કહ્યું કે છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં બોડોલેન્ડમાં હિંસાની કોઈ ઘટના બની નથી અને તે વિકાસના માર્ગ પર ચાલીને એક નવી વાર્તા લખી રહ્યું છે.

The CAPF jawans have not only planted more than 5 crore saplings across the nation but also are taking care of them like their own children. CAPF के जवानों ने देशभर में न केवल 5 करोड़ से अधिक पौधे लगाये बल्कि उनकी देख-भाल भी अपने बच्चों की तरह कर रहे हैं। pic.twitter.com/iqQKnDFFPC — Amit Shah (@AmitShah) January 20, 2024

શહીદ સ્મારક પર પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી હતી

આ પછી, અમિત શાહ સશસ્ત્ર સીમા બાલ (SSB) સંકુલ પહોંચ્યા જ્યાં તેમણે શહીદ સ્મારક પર પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી અને ત્યારબાદ ગુવાહાટીમાં આસામ પોલીસ કમાન્ડોની પ્રથમ બેચની પાસિંગ આઉટ પરેડને સંબોધિત કરી.

Along with protecting the borders, the SSB is working to preserve the historical aspects of the bordering regions. सीमाओं की सुरक्षा के साथ-साथ SSB सीमावर्ती इलाकों के इतिहास को सहेजने का काम कर रही है। pic.twitter.com/lv2nCxgpHp — Amit Shah (@AmitShah) January 20, 2024

આસામ પોલીસને સૌથી વધુ પડકારોનો સામનો કરવો પડ્યો

આ દરમિયાન ગૃહમંત્રીએ દાવો કર્યો કે આસામ પોલીસે સૌથી વધુ પડકારોનો સામનો કર્યો છે. આસામ પોલીસ તમામ પડકારોનો સામનો કરવાનો અને જીતવાનો ઇતિહાસ ધરાવે છે. તેમણે કહ્યું, “આજે 2551 નવા યુવાનો આસામ પોલીસ દળમાં જોડાશે. મને વિશ્વાસ છે કે આ યુવાનો આસામ પોલીસને નવી ઉર્જા અને તાકાત આપશે.”