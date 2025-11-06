એમેઝોન-ફ્લિપકાર્ટને નિકાસમાં સામેલ કરવાની યોજના સામે વેપારીઓનો વિરોધ

ભારતીય નિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સરકાર એમેઝોન અને ફિલપકાર્ટને સામેલ કરવાની યોજના શોપી રહી હોવાન અહેવાલો પછી ભારતના વેપારી સમુદાયમાં ઉગ્ર પ્રતિક્રિયા ફાટી નીકળી છે.
અમદાવાદ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ વેહેર ફાઉન્ડેશને કડક ઠપકો આપતા ચેતવણી આપી છે કે આ વૈશ્વિક ઈ-કોમર્સ દિગ્ગજોને નીતિરત સમર્થન અથવા પ્રોત્સાહન આપવાથી ભારતના સ્થાનિક વેપાર ઇકોસિસ્ટમને જોખમ થશે અને આત્મનિર્ભર ભારતના આદર્શોને નુકસાન થશે.
વાણિજ્ય મંત્રી પીયુષ ગોયલને આપેલા ઔપચારિક સંદેશાવ્યવહારમાં, ફાઉન્ડેશને આ અહેવાલિત પગલા પર ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી, તેને અત્યંત અવિવેકી અને અન્યાયી ગણાયું. હજારો વેપારીઓ, MSME અને નાના ઉત્પાદકોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા ચેમ્બરે એમેઝોન અને ફિલપકાર્ટ બંને પર ભારતીય વેપાર ધોરણોનું ઉલ્લંઘન કરવાનો અને સ્થાનિક વ્યવસાયો માટે હાનિકારક પ્રથાઓમાં સામેલ થવાનો આરોપ મૂક્યો. લેમ્પિટિશન કમિશન ઓફ ઈન્ડિયા અને અમલીકરણ એજન્સીઓના તારણોને ટાંકીને, પત્રમાં હિંસક કિંમત નિર્ધારલ, પસંદગીના વેચાણકર્તાઓ માટે પસંદગીની સારવાર અને માર્કેટપ્લેસ મોડેલાની હેરાફેરી જેવા મુદ્દાઓ પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે જેણે પહેલાથી જ ભારતના પરંપરાગત રિટેલ માળખાને ગંભીર નુકસાન પહોંચાડ્યું છે.
ફાઉન્ડેશને દલીલ કરી હતી કે આ બહુરાષ્ટ્રીય કોર્પોરેશનોને નિકાસ પ્રમોશનમાં ભૂમિકા નિભાવવા દેવાથી વારંવાર અપરાધીઓને અસરકારક રીતે પુરસ્કાર મળશે અને તેમનું બજાર પ્રભુત્વ વધુ મજબુત બનશે. ચેમ્બરના મતે, આવા નિર્ણયથી સંવેદનશીલ રાષ્ટ્રીય વેપાર જવાબદારીઓ વિદેશી-નિયંત્રિત સંસ્થાઓને સોંપવામાં આવશે જેમની કામગીરી લાંબા સમયથી ભારતીય કાયદા અને નાના વેપારીઓના હિત સાથે વિરોધાભાસી રહી છે. તેણે ચેતવણી આપી હતી કે આ નીતિ પરિવર્તન સ્થાનિક ઉદ્યોગસાહસિકોને નિરાશ કરી શકે છે અને એકાધિકાર-સંચાલિત નિકાસ વાતાવરણ બનાવી શકે છે જ્યાં ભારતીય ઉદ્યોગો ફક્ત આશ્રિતો સુધી ઘટી જશે.
તેના બદલે, અમદાવાદ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ વેલફેર ફાઉન્ડેશને પારદર્શિતા, સમાવેશીતા અને સ્વનિર્ભરતા પર આધારિત એક વ્યાપક, ભાત-કેન્દ્રિત નિકાસ પ્રમોશન મોડેલનો પ્રસ્તાવ મુક્યો છે. પત્રમાં નાના નિકાસકારો પરનો બોજ ઓછો કરવા માટે DGFT, કસ્ટમ્સ અને GST હેઠળ પાલનને સરળ બનાવવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. તે સરકાર અને સ્થાનિક વેપાર સંસ્થાઓ દ્વારા સંયુક્ત રીતે સંચાલિત સિંગર-વિન્ડો નિકાસ ક્લિયરન્સ અને ફાઈનાન્સ પોર્ટલ બનાવવાની ભલામણ કરે છે. તે SIDBI, EXIM બેંક અને સહકારી સંસ્થાઓ દ્વારા સસ્તું ધિરાણ પૂરું પાડવાની હિમાયત કરે છે, જે સરકારી ગેરંટી અને ઓછા વ્યાજ દરો દ્વારા સમર્થિત હોય છે જેથી વાસ્તવિક ભારતીય નિકાસકારોને સશક્ત બનાવી શકાય.
ફાઉન્ડેશને સરકારને રાજ્ય-સ્તરીય નિકાસ હબને મજબૂત કરવા અને સ્વદેશી ઈ-કોમર્સ પોટફોર્મને જારશોરથી પ્રોત્સાહન આપવા પણ વિનંતી કરી જે ભારતીય ઉત્પાદકોને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારો સાથે સીધા જોડી શકે. તેણે માંગ કરી હતી કે કડક પાત્રતા ધોરણો લાગુ કરવામાં આવે જેથી ખાતરી થાય કે કોઈપણ વિદેશી પ્લેટફોર્મ તેના બજાર પ્રભાવને ધ્યાનમાં લીધા વિના, ભારતના નિકાસ સુવિધા પહેલમાં ભાગ લઈ શકે નહી. ચેમ્બરના જણાવ્યા મુજબ, આવા પગલાં મેક ઇન ઇન્ડિયાની ભાવનાની રક્ષા કરશે અને વિદેશી એકાપિકારને દેશની નિકાસ મહત્વાકાંક્ષાઓને હાઈજેક કરતા અટકાવશે.
તેના વિરોધને મજબૂત બનાવતા, ફાઉન્ડેશને સરકારને એમેઝોન અથવા ફિલપકાર્ટને નિકાસ સંબંધિત ભૂમિકાઓ અથવા પ્રોત્સાહનો વિસ્તૃત કરવાના કોઈપણ પ્રસ્તાવને તાત્કાલિક રોકવા અપીલ કરી. તેના બદલે, તેણે વિશ્વસનીય ભારતીય વેપાર સંસ્થાઓ અને નાણાકીય ચેનલો દ્વારા સ્થાનિક નિકાસ પ્રમોશન મિકેનિઝમ બનાવવાની હાકલ કરી. તેણે કહ્યું કે આ અભિગમ ભારતીય વિપારીઓનું રક્ષણ કરશે, MSME સ્પર્ધાત્મકતાને વેગ આપશે અને દેશની લાંબાગાળાની આર્થિક સ્વતંત્રતાને મજબૂત બનાવશે.
પત્રનો અંત એક કડક ચેતવણી સાથે કરવામાં આવ્યો હતો: વૈશ્વિક ઈ-કોમર્સ ઉદ્યોગને સશક્ત બનાવવો તેવું પગલું ભારતના વેપાર ઉદ્યોગ માટે મરણ તોલ ફટકો થશે.