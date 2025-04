આજે પાકિસ્તાનીઓ માટે ભારત છોડવાનો છેલ્લો દિવસ

જમ્મુ-કાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા બાદ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના સંબંધોમાં ખટાશ આવી ગઈ છે. ભારત સરકાર પાકિસ્તાન સામે એક્શન મોડમાં છે. સાર્ક વિઝા પર ભારત આવતા પાકિસ્તાની નાગરિકો માટે એક્ઝિટ ડેડલાઇન 26 એપ્રિલના રોજ સમાપ્ત થઈ ગઈ હતી, જ્યારે મેડિકલ વિઝા પર આવતા લોકો સિવાયના બધા માટે તે આજે એટલે કે રવિવાર, 27 એપ્રિલના રોજ સમાપ્ત થઈ રહી છે. પાકિસ્તાની નાગરિકોને જારી કરાયેલા મેડિકલ વિઝા 29 એપ્રિલ સુધી માન્ય છે.

Attari, Punjab: A long queue of vehicles has formed at the Attari-Wagah border as people wait for their turn to cross into Pakistan. They will be allowed to proceed only after clearance from the BSF. April 30 has been set as the final date for Pakistani nationals to return from… pic.twitter.com/F8GPCat0M8

— IANS (@ians_india) April 27, 2025