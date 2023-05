નવા સંસદ ભવનના ઉદ્ઘાટનમાં TMC ભાગ નહીં લે

તૃણમૂલ કોંગ્રેસે નિર્ણય કર્યો છે કે તે 28મીએ યોજાનાર નવા સંસદ ભવનનાં ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં હાજરી નહીં આપે. પાર્ટીએ નિર્ણય લીધો છે કે તે આ કાર્યક્રમનો બહિષ્કાર કરશે. કેન્દ્ર સરકાર અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર નિશાન સાધતા ટીએમસીના નેતા અને રાજ્યસભાના સાંસદ ડેરેક ઓ બ્રાયને કહ્યું છે કે વડાપ્રધાન માટે નવા સંસદ ભવનનું ઉદ્ઘાટન એટલે ‘હું, મારું, મને’.

Parliament is not just a new building; it is an establishment with old traditions, values, precedents and rules – it is the foundation of Indian democracy. PM Modi doesn’t get that

For him, Sunday’s inauguration of the new building is all about I, ME, MYSELF. So count us out

— Derek O’Brien | ডেরেক ও’ব্রায়েন (@derekobrienmp) May 23, 2023