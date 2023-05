જંતર-મંતરથી ઈન્ડિયા ગેટ સુધી રેસલર્સની કેન્ડલ માર્ચ

રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (WFI)ના પ્રમુખ બ્રિજભૂષણ શરણ સિંહની ધરપકડની માંગ સાથે કુસ્તીબાજોએ મંગળવારેના રોજ કેન્ડલ માર્ચ કાઢી હતી. જંતર-મંતરથી ઈન્ડિયા ગેટ સુધી આ કેન્ડલ માર્ચ કાઢવામાં આવી હતી. ખાપના પ્રતિનિધિઓએ પણ આ કૂચમાં ભાગ લીધો હતો. પૂર્વ ગવર્નર સત્યપાલ મલિક પણ ઈન્ડિયા ગેટ પર રેસલર્સને સપોર્ટ કરવા પહોંચ્યા હતા.

#WATCH | Wrestlers’ candlelight protest in Delhi demanding arrest of BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh over sexual harassment allegations against him pic.twitter.com/yHxDhBx6He

કેન્ડલ માર્ચમાં ખેડૂત નેતા રાકેશ ટિકૈત પણ હાજર રહ્યા હતા. આ દરમિયાન કુસ્તીબાજ બજરંગ પુનિયાએ કહ્યું કે અમારી બહેનોનું સન્માન અમારા માટે જીવ કરતા પણ વધારે છે. જ્યાં સુધી દેશની દીકરીઓને ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી આ આંદોલન આમ જ ચાલતું રહેશે. ઘણા લોકો આ ચળવળને બદનામ કરવાનું કામ કરી રહ્યા છે, તેથી હું તમને વિનંતી કરું છું કે તમે અમને આ રીતે સમર્થન આપતા રહો.

#WATCH | We have decided to hold a peaceful women’s Maha Panchayat in front of the new Parliament on 28th May: Wrestler Vinesh Phogat pic.twitter.com/O2WPu7AFhw

