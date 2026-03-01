T20 World Cup : પાકિસ્તાન શ્રીલંકા સામે જીતીને પણ વર્લ્ડકપમાંથી થયું બહાર

ICC T20 World Cup 2026 ના Group 2 ના છેલ્લાં Super 8 મુકાબલામાં Pakistan national cricket team અને Sri Lanka national cricket team વચ્ચે થયેલી રોમાંચક ટક્કરે પોઈન્ટ્સ ટેબલનું સમગ્ર ગણિત બદલી નાખ્યું. પલ્લેકેલે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલા આ મુકાબલામાં પાકિસ્તાને 5 રનથી જીત મેળવી, છતાં ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર થવું પડ્યું. બીજી તરફ શ્રીલંકાની હાર છતાં New Zealand national cricket team માટે સેમિફાઈનલનો રસ્તો સાફ થયો.
મેચની શરૂઆતમાં શ્રીલંકાએ ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પાકિસ્તાનને શરૂઆતથી જ મજબૂત પ્લેટફોર્મ મળ્યું. ઓપનર સાહિબઝાદા ફરહાને 60 બોલમાં 100 રનની શાનદાર સદી ફટકારી. તેમણે 166.67 ના સ્ટ્રાઈક રેટ સાથે 9 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગા ફટકાર્યા. તેમની સાથે ફખર ઝમાને 42 બોલમાં 84 રન બનાવ્યા, જેમાં 200 ના સ્ટ્રાઈક રેટ સાથે 9 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગા સામેલ હતા. આ બંનેએ ટીમને 20 ઓવરમાં 8 વિકેટના નુકસાન પર 212 રન સુધી પહોંચાડી.
શ્રીલંકા તરફથી દિલશાન મધુશંકાએ 3 વિકેટ ઝડપી, જ્યારે કેપ્ટન દાસુન શનાકાએ 2 વિકેટ મેળવી. તેમ છતાં પાકિસ્તાની ઓપનિંગ જોડીનો દબદબો આખા ઈનિંગ્સ દરમિયાન રહ્યો.
213 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા શ્રીલંકાની શરૂઆત સારી રહી નહોતી. પથુમ નિસાંકાએ માત્ર 3 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યા. કામિલ મિશારાએ 26 રન અને ચરિત અસલંકાએ 25 રનની યોગદાન આપ્યું. મધ્યક્રમમાં પવન રત્નાયકે 58 રનની જોરદાર ઈનિંગ રમીને મેચમાં રોમાંચ જાળવી રાખ્યો.
અંતિમ ઓવરોમાં કેપ્ટન દાસુન શનાકાએ 31 બોલમાં અણનમ 76 રન ફટકાર્યા, જેમાં 8 લાંબા છગ્ગા સામેલ હતા. તેમની ધમાકેદાર બેટિંગ છતાં શ્રીલંકા 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવી 207 રન સુધી જ પહોંચી શકી અને માત્ર 5 રનથી મેચ હારી ગઈ. પાકિસ્તાન માટે અબરાર અહમદે 3 મહત્વપૂર્ણ વિકેટ લઈને ટીમને જીત અપાવી.
આ જીત છતાં પાકિસ્તાનનું World Cup 2026 માં સફર અહીં સમાપ્ત થયું. પોઈન્ટ્સ ટેબલના ગણિત અનુસાર શ્રીલંકાની નાની હારથી ન્યૂઝીલેન્ડને મોટો ફાયદો થયો અને તેને સેમિફાઈનલમાં એન્ટ્રી મળી. આ રીતે 5 રનની હાર પણ શ્રીલંકાએ ટૂર્નામેન્ટની દિશા બદલી નાખી.
મેચ બાદ વિશ્લેષકોનું માનવું હતું કે પાકિસ્તાનને માત્ર જીત પૂરતી નહોતી, પરંતુ નેટ રન રેટ પણ મહત્વપૂર્ણ હતો. 212 રન બનાવીને પણ ટીમને જરૂરી અંતરથી જીત ન મળતા અંતે ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર થવું પડ્યું.
Group 2 નો આ મુકાબલો ICC T20 World Cup 2026 ના સૌથી યાદગાર અને નાટકીય મેચોમાંથી એક તરીકે યાદ રહેશે. એક તરફ સદી અને 84 રનની પાર્ટનરશિપ, બીજી તરફ 76 રનની કેપ્ટન ઇનિંગ છતાં હાર, અને અંતે પોઈન્ટ્સ ટેબલનું સંપૂર્ણ સમીકરણ બદલાઈ જવું — આ બધાએ ક્રિકેટપ્રેમીઓને રોમાંચિત કરી દીધા.