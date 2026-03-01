Iran Israel war : એર ઇન્ડિયાએ આજે ​​યુએસ, લંડન-પેરિસ ફ્લાઇટ્સ રદ કરી

મિડિલ ઈસ્ટમાં વધી રહેલા સૈન્ય તણાવ વચ્ચે ભારતીય રાષ્ટ્રીય એરલાઇન Air India એ 1 March ના રોજ પોતાની ઘણી લાંબા અંતરની આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ રદ્દ કરવાની જાહેરાત કરી છે. Israel અને United States દ્વારા Iran ના સૈન્ય ઠેકાણાઓ પર સંયુક્ત કાર્યવાહી બાદ પશ્ચિમ એશિયાના હવાઈ ક્ષેત્રમાં સુરક્ષા પરિસ્થિતિ ઝડપથી બદલાઈ રહી છે. આ બદલાતી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને એર ઇન્ડિયાએ મુસાફરો અને ક્રૂની સુરક્ષાને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપતા આ નિર્ણય લીધો છે.
રદ્દ કરવામાં આવેલી ફ્લાઇટ્સમાં લંડન, ન્યુયોર્ક, ટોરન્ટો, શિકાગો, પેરિસ અને ફ્રેન્કફર્ટ જેવા મહત્વના આંતરરાષ્ટ્રીય ગંતવ્યોનો સમાવેશ થાય છે. દિલ્હી, મુંબઈ અને અમૃતસરથી સંચાલિત થતી અનેક મુખ્ય ફ્લાઇટ્સ અસરગ્રસ્ત બની છે. એરલાઇનના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું કે મિડિલ ઈસ્ટના હવાઈ ક્ષેત્રમાં વધતા જોખમોને ધ્યાનમાં રાખીને સતત રિસ્ક એસેસમેન્ટ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને તે આધારે ફ્લાઇટ્સ રદ્દ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
AI161 અને AI162 તેમજ AI111 અને AI112 હેઠળ સંચાલિત દિલ્હી–લંડન હીથ્રો અને લંડન હીથ્રો–દિલ્હી ફ્લાઇટ્સ રદ્દ કરવામાં આવી છે. AI129 અને AI128 મુંબઈ–લંડન હીથ્રો અને લંડન હીથ્રો–મુંબઈ માટેની સેવા પણ સ્થગિત રાખવામાં આવી છે. AI169 અને AI170 અમૃતસર–લંડન ગેટવિક અને લંડન ગેટવિક–અમૃતસર રૂટ પરની ફ્લાઇટ્સ પણ 1 March માટે રદ્દ છે.
AI101 અને AI102 દિલ્હી–ન્યુયોર્ક JFK અને ન્યુયોર્ક JFK–દિલ્હી વચ્ચેની સેવા, તેમજ AI119 અને AI116 મુંબઈ–ન્યુયોર્ક JFK અને ન્યુયોર્ક JFK–મુંબઈ રૂટ પણ અસરગ્રસ્ત બન્યા છે. AI191 અને AI144 મુંબઈ–નેવાર્ક અને નેવાર્ક–મુંબઈ ફ્લાઇટ્સ પણ રદ્દ છે.
AI127 અને AI126 દિલ્હી–શિકાગો અને શિકાગો–દિલ્હી રૂટ, જે વિયેના મારફતે સંચાલિત થાય છે, તેને પણ તાત્કાલિક અસરથી બંધ રાખવામાં આવ્યો છે. AI187, AI188, AI189 અને AI190 દિલ્હી–ટોરન્ટો અને ટોરન્ટો–દિલ્હી રૂટ પર, જે વિયેના મારફતે છે, તે સેવાઓ પણ રદ્દ છે.
AI2025 અને AI2026 દિલ્હી–ફ્રેન્કફર્ટ અને ફ્રેન્કફર્ટ–દિલ્હી, તેમજ AI2027 અને AI2028 મુંબઈ–ફ્રેન્કફર્ટ અને ફ્રેન્કફર્ટ–મુંબઈ રૂટ પરની ફ્લાઇટ્સ પણ રદ્દ કરવામાં આવી છે. AI143, AI142, AI147 અને AI148 દિલ્હી–પેરિસ અને પેરિસ–દિલ્હી વચ્ચેની સેવાઓ પણ અસરગ્રસ્ત છે.
એર ઇન્ડિયાના જણાવ્યા મુજબ પશ્ચિમ એશિયાનો હવાઈ ક્ષેત્ર હાલ અસુરક્ષિત બની ગયો છે, જેના કારણે અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય એરલાઇન્સ પોતાના રૂટ બદલી રહી છે અથવા ફ્લાઇટ્સ રદ્દ કરી રહી છે. પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને આગળની સૂચનાઓ જોખમના મૂલ્યાંકન પર આધારિત રહેશે.
પ્રભાવિત મુસાફરોને તાત્કાલિક જાણ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. એર ઇન્ડિયાએ જણાવ્યું છે કે મુસાફરોને વૈકલ્પિક ફ્લાઇટ, રી-રૂટિંગ અથવા સંપૂર્ણ રિફંડ જેવી સુવિધાઓ આપવામાં આવશે. મુસાફરોને સલાહ આપવામાં આવી છે કે તેઓ પોતાની ફ્લાઇટની સ્થિતિ ચકાસવા માટે એર ઇન્ડિયાની સત્તાવાર વેબસાઇટ અથવા મોબાઇલ એપનો ઉપયોગ કરે.
મિડિલ ઈસ્ટમાં વધતા સૈન્ય તણાવના પગલે વૈશ્વિક હવાઈ પરિવહન પર તેનો સીધો પ્રભાવ જોવા મળી રહ્યો છે. 1 March ના આ મોટા નિર્ણયે હજારો મુસાફરોને અસર કરી છે, પરંતુ સુરક્ષા દ્રષ્ટિએ લેવામાં આવેલા આ પગલાને જરૂરી ગણવામાં આવી રહ્યું છે.