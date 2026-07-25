મુંબઈમાં ઠાકરે બંધુઓ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓના સમર્થનમાં તિરંગા યાત્રા યોજાશે

NEET પેપર લીક મામલે જવાબમાં મહારાષ્ટ્રમાં રાજ ઠાકરે અને ઉદ્ધવ ઠાકરેના નેતૃત્વમાં તિરંગા યાત્રા કાઢવામાં આવશે. રાજ ઠાકરેએ પોતે આ અંગે પત્ર લખીને માહિતી આપી છે.
NEET પેપર લીક મામલે રાજ ઠાકરે અને ઉદ્ધવ ઠાકરેના નેતૃત્વમાં આવતીકાલે એટલે કે રવિવારે તિરંગા યાત્રા કાઢવામાં આવશે. રાજ ઠાકરેએ પોસ્ટ કરી છે કે આવતીકાલની કૂચ કોઈપણ રાજકીય પક્ષના ધ્વજ વિના યોજાશે.
રાજ ઠાકરેએ આ યાત્રાને લઈને દરેકને પત્ર પણ લખ્યો છે. રાજ ઠાકરેએ લખ્યું,’મારા તમામ મહારાષ્ટ્રના સૈનિકો અને શિવસૈનિકોના નામે, પ્રેમથી, જય મહારાષ્ટ્ર! આગામી 26મી જુલાઈએ, અમે NEET પરીક્ષામાં ગેરરીતિઓ, વિદ્યાર્થીઓના ચાલી રહેલા આંદોલન અને આ આંદોલનને દબાવવાના સરકારના પ્રયાસોના વિરોધમાં ‘તિરંગા માર્ચ’નું આયોજન કરી રહ્યા છીએ. તમે બંને પક્ષોના કેન્દ્રીય કાર્યાલય અને નેતાઓ પાસેથી આ વિશે માહિતી મેળવી હશે.’
તેમણે ઉમેર્યુ કે,’આ ‘તિરંગા માર્ચ’ કેન્દ્ર સરકાર અને દિલ્હી પોલીસના વલણ સામે શાંતિપૂર્ણ વિરોધ નોંધાવવા માટે કાઢવામાં આવી રહી છે. સાથે જ, તેનો ઉદ્દેશ્ય એવો સંદેશ આપવાનો છે કે સમગ્ર મહારાષ્ટ્ર વિદ્યાર્થીઓ, તેમના પરિવારો અને જેઓ પોતાનો વિરોધ નોંધાવવા દિલ્હી જઈ શકતા નથી કે મુંબઈ આવી શકતા નથી તેમની સાથે છે.’
આ સંપૂર્ણ બિનરાજકીય કૂચ હશેઃ રાજ ઠાકરે
તેમણે કહ્યું કે,’આ સંપૂર્ણ બિનરાજકીય કૂચ હશે. તેમાં કોઈ રાજકીય પક્ષનો ઝંડો નહીં હોય, કોઈ પક્ષ કે તેના નેતાઓના સમર્થનમાં કોઈ સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવશે નહીં. માત્ર સરકાર સામે વિરોધ કરવામાં આવશે અને સમગ્ર દેશમાં વિદ્યાર્થીઓ અને યુવાનોના સમર્થનમાં અવાજ ઉઠાવવામાં આવશે. ભલે મેં અને ઉદ્ધવજીએ આ કૂચ માટે હાકલ કરી છે, પરંતુ નારા લગાવવા જોઈએ નહીં અને બધા વિદ્યાર્થીઓના નામથી આ કૂચને સફળ બનાવીશું. સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખો. કોઈ પણ આ કૂચને વિક્ષેપિત કરવાની હિંમત કરશે નહીં, કારણ કે દરેકને ખબર છે કે અમે શું કરી શકીએ છીએ. જો કે, જો કેટલાક લોકો વાતાવરણને બગાડવાનો પ્રયાસ કરે છે, ખોટા સૂત્રોચ્ચાર કરે છે અથવા ત્યાં હાજર વાલીઓ સાથે, ખાસ કરીને મહિલાઓ અને વિદ્યાર્થીનીઓ સાથે દુર્વ્યવહાર કરે છે, તો શાંતિથી તેમને નજીકમાં હાજર પોલીસને સોંપો. જ્યાં પોલીસ હાજર ન હોય, તમે બધા પાસે પરિસ્થિતિનો યોગ્ય રીતે સામનો કરવાનો અનુભવ અને ક્ષમતા છે.’
મને ખાતરી છે કે તમે બધા આવશોઃ રાજ
રાજ ઠાકરેએ જણાવ્યુ કે,’મહારાષ્ટ્રના સૈનિકો અને શિવસૈનિકોને મોટી સંખ્યામાં જોડાવા માટે અપીલ કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે મને ખાતરી છે કે તમે બધા આવશો. પરંતુ તમારી સાથે શક્ય તેટલા વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના માતા-પિતાને પણ લાવો, સમગ્ર કૂચ દરમિયાન તેમની સંભાળ રાખો અને તેમને સુરક્ષિત રીતે ઘરે પહોંચવામાં મદદ કરો. મને બાકીની સરકારો વિશે ખબર નથી, પરંતુ મને વિશ્વાસ છે કે મહારાષ્ટ્ર પોલીસ બાળકોના જીવન અને ભવિષ્ય સાથે જોડાયેલા આ મુદ્દા પર અમારી સાથે છે.તો ચાલો 26 જુલાઈએ સવારે 10 વાગ્યે શિવાજી પાર્કમાં છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની પ્રતિમા પાસે એકઠા થઈએ. અમે તમારી, વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના માતાપિતાની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. ચાલો આપણે દિલ્હીને શાંતિપૂર્ણ રીતે બતાવીએ કે દેશના લોકોના મનમાં કેટલો ગુસ્સો છે. તમારા, રાજ ઠાકરે.”