રાજકોટના આ શખ્સે CM રેખા ગુપ્તા પર હુમલો કર્યો, પણ શા માટે? જાણો કારણ

દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા પર એક યુવકે હુમલો કર્યો હતો. આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે તેઓ મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાને જાહેર સુનાવણી કરી રહ્યા હતા. જાહેર સુનાવણી દરમિયાન આરોપીએ મુખ્યમંત્રીને કેટલાક કાગળો આપ્યા. આ પછી, તે જોરથી બૂમો પાડવા લાગ્યો. એવો આરોપ છે કે આ દરમિયાન તેણે મુખ્યમંત્રી પર હુમલો કર્યો.
આરોપીએ અપશબ્દોનો પણ ઉપયોગ કર્યો હતો. પ્રારંભિક માહિતીમાં જાણવા મળ્યું છે કે હુમલાખોરે મુખ્યમંત્રીને થપ્પડ મારી હતી, જોકે, દિલ્હી ભાજપ પ્રમુખ વીરેન્દ્ર સચદેવાએ આવા દાવાઓને નકારી કાઢ્યા છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે સુનાવણી દરમિયાન તે વ્યક્તિએ તેમના પર હુમલો કર્યો હતો. હાલમાં, દિલ્હી પોલીસે આરોપીને કસ્ટડીમાં લીધો છે. આરોપીની ઓળખ રાજેશ ભાઈ ખીમજી ભાઈ સાકરિયા તરીકે થઈ છે.
પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી પર હુમલો કરનાર આરોપી રાજેશ ભાઈ ખીમજી ભાઈ સાકરિયા ગુજરાતના રાજકોટનો રહેવાસી છે. તે ગુજરાતના રાજકોટ શહેરના કોઠારિયા રોડ પર ગોકુલ પાર્કમાં તેની પત્ની, પુત્ર અને માતા-પિતા સાથે રહે છે. આરોપીની માતા ભાનુબેને કહ્યું કે તે કોઈ રાજકીય પક્ષ સાથે સંકળાયેલો નથી. તેને પ્રાણીઓ ખૂબ ગમે છે. તે દિલ્હીમાં રખડતા કૂતરાઓ અંગે સુપ્રીમ કોર્ટના તાજેતરના આદેશથી નારાજ હતો અને તે આ આદેશના વિરોધમાં ભાગ લેવા દિલ્હી ગયો હતો. ભાનુબેને કહ્યું કે તેને આજની ઘટનાની જાણ નથી.
દિલ્હી પોલીસ કસ્ટડીમાં આરોપી
હાલમાં, દિલ્હી પોલીસે આરોપીને કસ્ટડીમાં લીધો છે. એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે આરોપીના ઇરાદા જાણવા માટે વિગતવાર પૂછપરછ કરવામાં આવશે. એટલું જ નહીં, દિલ્હી પોલીસે આરોપી દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતીની પુષ્ટિ કરવા માટે ગુજરાત પોલીસનો પણ સંપર્ક કર્યો છે.
વીરેન્દ્ર સચદેવાએ ઘટના અંગે માહિતી આપી છે
દિલ્હી ભાજપ પ્રમુખ વીરેન્દ્ર સચદેવાએ આ ઘટના અંગે માહિતી આપી છે. થપ્પડ મારવાના અહેવાલોને નકારી કાઢતા તેમણે કહ્યું કે સુનાવણી દરમિયાન હુમલાખોરે મુખ્યમંત્રીનો હાથ ખેંચવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જેના કારણે ઝપાઝપી થઈ હતી અને તેનું માથું ખૂણામાં વાગ્યું હશે. તેમણે કહ્યું કે સીએમ ગુપ્તાની હાલત સ્થિર છે, પરંતુ તે આઘાતમાં છે.
પોલીસ રાજકોટમાં આરોપીના ઘરે પહોંચી
તે જ સમયે, રાજકોટ પોલીસ દિલ્હી પોલીસે માંગેલી માહિતીની પુષ્ટિ કરવા માટે આરોપી રાજેશ ખીમજીના ઘરે પહોંચી. જ્યાં તેઓએ આરોપીના પરિવારના સભ્યોની પૂછપરછ કરી. આ દરમિયાન, આરોપી રાજેશ ખીમજીના પાડોશી સુરેશભાઈએ પણ રાજેશ વિશે માહિતી આપી. તેણે કહ્યું કે હું તેને છેલ્લા ૫-૬ વર્ષથી ઓળખું છું. તે એક સરળ અને ઉદાર વ્યક્તિ છે જે પ્રાણીઓને ખૂબ પ્રેમ કરે છે.