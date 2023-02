આવતીકાલથી ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ત્રીજી ટેસ્ટ

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ત્રીજી ટેસ્ટ 1 માર્ચથી ઈન્દોરના હોલકર સ્ટેડિયમમાં રમાશે. ભારત 4 મેચની શ્રેણીમાં 2 મેચ જીતીને શ્રેણીમાં 2-0થી આગળ છે. ત્રીજી ટેસ્ટ જીતવાની સાથે ટીમ ઈન્ડિયા સતત ચોથી વખત બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફી જીતશે. ઓસ્ટ્રેલિયા આ મેચ જીતીને ભારતમાં 19 વર્ષમાં બીજી જીત નોંધાવવા માંગશે. ભારત પોતાની સંપૂર્ણ તાકાત સાથે મેદાનમાં ઉતરશે, જ્યારે કાંગારૂ ટીમના કેપ્ટન પેટ કમિન્સ પારિવારિક કારણોસર ઓસ્ટ્રેલિયા ગયા છે. તેના સ્થાને વાઇસ કેપ્ટન સ્ટીવ સ્મિથ ટીમની કમાન સંભાળશે.

Snapshots from #TeamIndia's training session here in Indore ahead of the third Test match against Australia.#INDvAUS pic.twitter.com/yLmoBLxfYG — BCCI (@BCCI) February 28, 2023

કમિન્સના સ્થાને સ્મિથ કેપ્ટનશિપ કરશે

ઓસ્ટ્રેલિયાના કેપ્ટન પેટ કમિન્સ પારિવારિક કારણોસર ઓસ્ટ્રેલિયા પરત ફર્યા છે. તે ત્રીજી ટેસ્ટ નહીં રમે. તેના સ્થાને વાઇસ કેપ્ટન સ્ટીવ સ્મિથ ટીમની કમાન સંભાળશે. ટીમ મેનેજમેન્ટ કમિન્સના સ્થાને મિચેલ સ્ટાર્કને ટીમમાં સામેલ કરી શકે છે. ભારતમાં સ્ટાર્કનો બોલિંગ રેકોર્ડ કંઈ ખાસ નથી, પરંતુ બેટથી તેણે અહીં 4 ટેસ્ટમાં 263 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તેણે બોલિંગમાં માત્ર 7 વિકેટ ઝડપી હતી.

ઘરઆંગણે ટીમ ઈન્ડિયાનો દબદબો

ટીમ ઈન્ડિયા હંમેશા ઘરઆંગણે ટેસ્ટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરતી રહી છે. ઓસ્ટ્રેલિયા સામે પણ ઘરઆંગણે બંને વચ્ચે 52 મેચ રમાઈ હતી. ભારતે 23 અને ઓસ્ટ્રેલિયાએ 13 મેચ જીતી છે. એક મેચ ટાઈ અને 15 ડ્રો રહી હતી. ઈન્દોરમાં બંને વચ્ચે કોઈ ટેસ્ટ મેચ નહોતી, પરંતુ ભારતે અહીં 2 મેચ રમી અને બંનેમાં જીત મેળવી. બંને ટીમો વચ્ચે કુલ 104 ટેસ્ટ રમાઈ છે. ભારતે 32માં અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં 43માં જીત મેળવી હતી. એક મેચ ટાઈ રહી હતી અને 28 ડ્રો રહી હતી.

Our thoughts and prayers are with @patcummins30 and his entire family during these testing times 🙏@CricketAus pic.twitter.com/YeE4EhbMZu — BCCI (@BCCI) February 24, 2023

પિચ રિપોર્ટ

ઈન્દોરના હોલકર સ્ટેડિયમની પીચ બેટિંગ ફ્રેન્ડલી માનવામાં આવે છે. અહીં અત્યાર સુધી 2 ટેસ્ટ રમાઈ છે, બંનેમાં ભારતે પ્રથમ દાવમાં ઘણો સ્કોર કર્યો હતો. ટીમ ઈન્ડિયાએ ન્યૂઝીલેન્ડ સામે 557 અને બાંગ્લાદેશ સામે 493 રન બનાવ્યા હતા. કિવી ટીમ 5 અને બાંગ્લાદેશી ટીમ ભારતના માત્ર 6 બેટ્સમેનોને આઉટ કરી શકી હતી. વિરાટ કોહલીએ ન્યુઝીલેન્ડ સામે, મયંક અગ્રવાલે બાંગ્લાદેશ સામે બેવડી સદી ફટકારી હતી.

હવામાન સ્થિતિ

1 માર્ચે ઈન્દોરમાં તાપમાન 19 થી 33 ડિગ્રીની વચ્ચે રહેશે. વરસાદ નહીં પડે અને પાંચ દિવસ સુધી તડકો રહેશે. ઠંડી લગભગ પૂરી થઈ ગઈ હોવાથી ફાસ્ટ બોલરોને સવારે કોઈ મદદ મળે તેવી શક્યતા નથી.

રોહિત સિરીઝનો ટોપ રન સ્કોરર

સિરીઝના ટોપ પરફોર્મર્સની વાત કરીએ તો બોલરો ટોપ પર છે. પરંતુ, સૌથી વધુ રન બનાવવાના મામલે ભારતના કેપ્ટન રોહિત શર્માએ શાનદાર બેટિંગ કરી હતી. તેણે સિરીઝની 2 મેચમાં સૌથી વધુ 183 રન બનાવ્યા છે. જેમાં એક સદીનો પણ સમાવેશ થાય છે. અક્ષર પટેલ 158 રન સાથે બીજા સ્થાને છે. ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી માર્નસ લાબુશેને સૌથી વધુ 119 રન બનાવ્યા છે.

કાંગારૂ જાડેજા-અશ્વિન સામે ઘુંટણીએ

પ્રથમ 2 ટેસ્ટમાં ભારતના રવિન્દ્ર જાડેજા અને રવિચંદ્રન અશ્વિને કાંગારૂ બેટ્સમેનોને મુક્તપણે રમવા દીધા ન હતા. જાડેજાએ શ્રેણીની 2 મેચમાં 17 વિકેટ લીધી હતી જ્યારે અશ્વિને 14 વિકેટ ઝડપી હતી. ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી આ શ્રેણીમાં ડેબ્યૂ કરનાર ટોડ મર્ફી 10 વિકેટ સાથે ટીમનો સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે. નાથન લિયોને 8 વિકેટ ઝડપી છે.

સંભવિત પ્લેઈઁગ ઈલેવન

ભારત:

રોહિત શર્મા (કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ, ચેતેશ્વર પુજારા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર, કેએસ ભરત (વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, રવિચંદ્રન અશ્વિન, અક્ષર પટેલ, મોહમ્મદ શમી અને મોહમ્મદ સિરાજ.

ઓસ્ટ્રેલિયા:

સ્ટીવ સ્મિથ (કેપ્ટન), ટ્રેવિસ હેડ, ઉસ્માન ખ્વાજા, માર્નસ લાબુશેન, સ્ટીવ સ્મિથ, પીટર હેન્ડ્સકોમ્બ, એલેક્સ કેરી (વિકેટકીપર), કેમેરોન ગ્રીન, મિશેલ સ્ટાર્ક, નાથન લિયોન, ટોડ મર્ફી અને મેથ્યુ કુહનેમેન.