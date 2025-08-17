એલ્વિશ યાદવના ઘર પર ફાયરિંગના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા

રવિવારે સવારે ગુરુગ્રામ સેક્ટર 57 માં યુટ્યુબર એલ્વિશ યાદવના ઘર બહાર મોટરસાયકલ સવાર હુમલાખોરો દ્વારા બે ડઝનથી વધુ ગોળીઓ ચલાવવામાં આવી હતી. આ ઘટના સવારે 5:30 વાગ્યાની આસપાસ બની હતી અને એલ્વિશ યાદવ તે સમયે ઘરે નહોતા. જોકે તેમના પરિવારના કેટલાક સભ્યો ઘરે હતા, પરંતુ હુમલામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.

માહિતી મળ્યા બાદ, પોલીસ ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને ફોરેન્સિક પુરાવા એકત્રિત કર્યા અને વિસ્તારના સીસીટીવી ફૂટેજ સ્કેન કર્યા. એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે પરિવારની ફરિયાદ પર એફઆઈઆર નોંધવામાં આવશે. દરમિયાન, ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા છે જેમાં બે બાઇક સવાર હુમલાખોરો એલ્વિશ યાદવના ઘર પર દોડતા અને ફાયરિંગ કરતા જોવા મળે છે.

સીસીટીવી ફૂટેજમાં જોઈ શકાય છે કે બે હુમલાખોરો બાઇક ઘરથી દૂર પાર્ક કરે છે, ત્યારબાદ તેઓ દોડીને ગોળીઓ ચલાવે છે. આ દરમિયાન, તેઓએ હેલ્મેટ અને કપડાંથી પોતાના ચહેરા છુપાવ્યા હતા. આ દરમિયાન, એક હુમલાખોર ઘરના દરવાજા પર લટકીને અંદરથી ફાયરિંગ કરે છે.

એલ્વિશ યાદવના ઘરે થયેલા ગોળીબારની જવાબદારી ભાઉ ગેંગે લીધી છે. સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ કરવામાં આવી છે જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ ગોળીબાર નીરજ ફરીદપુર અને ભાઉ રિટોલિયાના કહેવાથી કરવામાં આવ્યો હતો. એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે સટ્ટાને પ્રોત્સાહન આપીને તેણે ઘણા ઘરો બરબાદ કર્યા છે. આ ઉપરાંત આ પોસ્ટમાં અન્ય લોકોને પણ ધમકી આપવામાં આવી છે. અગાઉ પોલીસે જણાવ્યું હતું કે હુમલાખોરોએ સેક્ટર 57માં યાદવના ઘરે બે ડઝનથી વધુ ગોળીઓ ચલાવી હતી અને ભાગી ગયા હતા. ગોળીઓ ઘરના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર અને પહેલા માળે વાગી હતી.

