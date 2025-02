સોહા અલી ખાન સહિત આ બોલિવૂડ સેલેબ્સે ઉજવી મહાશિવરાત્રી

મુંબઈ: દેશમાં ઠેર-ઠેર વિવિધ રીતે પવિત્ર તહેવાપ મહાશિવરાત્રીની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. મહાદેવના ભક્તો ભાવુપૂર્ણ મહાદેવની પૂજા કરતા જોવા મળી રહ્યાં છે. ત્યારે બૉલિવૂડ સેલેબ્સે પણે મહાશિવરાત્રી પર ભોલેનાથની ભક્તિમાં ડૂબેલા જોવા મળ્યા. કેટલાક સ્ટાર્સે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ પણ શેર કરી છે.

અભિનેત્રી પરિણીતિ ચોપરા અને રાઘવ ચઢા ભોલેનાથના આશીર્વાદ માટે કાશી વિશ્વનાથ મંદિરે પહોંચ્યા છે. રાઘવ ચઢાએ સોશિયલ મીડિયા પર મંદિર મુલાકાતની કેટલીક તસવીરો શેર કરી છે. આ સાથે જ તેમણે દેશના નાગરિકોને મહાશિવરાત્રીની શુભકામનાઓ પણ પાઠવી છે.

Happy MahaShivratri to everyone . Love peace wisdom joy is what you should aim for . Herath poshte . 🕉️ pic.twitter.com/nMUYFRbWom

— mohit raina (@mohituraina) February 26, 2025