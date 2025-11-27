2025 માં દુનિયાનો અંત આવશે, નાસ્ત્રેદમસની ભવિષ્યવાણી

દુનિયાનો અંત આવી રહ્યો છે… આવી ભયાનક અફવાઓ સમયાંતરે વાયરલ થાય છે. નવી ભવિષ્યવાણી બહાર આવતાની સાથે જ સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાઓ ગરમ થાય છે. આજકાલ, એક પ્રખ્યાત પાકિસ્તાની રહસ્યવાદી, રિયાઝ અહેમદ ગૌહર શાહીની એક જૂની ભવિષ્યવાણી ફરી હેડલાઇન્સમાં આવી છે, અને તેમના અનુયાયીઓ તેમને પાકિસ્તાનના નાસ્ત્રેદમસ કહે છે. શાહીએ દાવો કર્યો હતો કે એક વિશાળ અને વિનાશક ધૂમકેતુ પૃથ્વી સાથે અથડાશે, જેનાથી સમગ્ર માનવ સભ્યતા અને તમામ જીવંત પ્રાણીઓનો નાશ થશે. તેમણે કહ્યું હતું કે આ ધૂમકેતુ સંપૂર્ણ વિનાશ લાવશે અને પૃથ્વીનો છેલ્લો દિવસ હશે. એક ક્ષણમાં બધું જ સમાપ્ત થઈ જશે.
બ્રિટનના અગ્રણી અખબાર, ડેઇલી મેઇલે શાહીને ટાંકીને કહ્યું કે આ ઘટના દૈવી સજા તરીકે આવશે. 2000 માં પ્રકાશિત થયેલા તેમના પુસ્તક ધ રિલિજિયન ઓફ ગોડ (ડિવાઇન લવ): ધ અનટોલ્ડ મિસ્ટ્રીઝ એન્ડ ગોડ્સ સિક્રેટ્સ માં, શાહી સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે પૃથ્વી પર સંપૂર્ણ વિનાશ લાવવા માટે એક ધૂમકેતુ મોકલવામાં આવ્યો છે. તે આગામી 20-25 વર્ષમાં આવશે, જે વિશ્વના અંતને ચિહ્નિત કરશે. આ સમયમર્યાદા બરાબર 2020 અને 2025 ની વચ્ચે આવે છે. તેમના અનુયાયીઓ દાવો કરે છે કે આ અસર વિનાશક ભૂકંપ, સમુદ્રમાં ઊંચા મોજા, મુખ્ય શહેરો ડૂબી જશે અને હાલના વિશ્વ વ્યવસ્થાના સંપૂર્ણ પતનને ઉત્તેજિત કરશે.
પાકિસ્તાનના રાવલપિંડીના રહેવાસી રિયાઝ અહેમદ ગૌહર શાહી ૨૦૦૧ માં લંડનમાં અચાનક ગાયબ થઈ ગયા. તેમના અનુયાયીઓ માને છે કે તેઓ મૃત્યુ પામ્યા નથી, પરંતુ દુનિયાથી છુપાઈ ગયા છે, તે વિનાશની ક્ષણની રાહ જોઈ રહ્યા છે જેની તેમણે દાયકાઓ પહેલા આગાહી કરી હતી. તેમના સમર્થકો તેમને “પાકિસ્તાનનો નોસ્ટ્રાડેમસ” કહે છે, અને કેટલાક તેમને “મહદી” અથવા “દૈવી અવતાર” પણ કહે છે.
નાસા અને અન્ય અવકાશ એજન્સીઓએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે 2026 પહેલાં પૃથ્વી સાથે કોઈ મોટા ધૂમકેતુ કે લઘુગ્રહની ટક્કરનો કોઈ ખતરો નથી. તાજેતરમાં જ એસ્ટરોઇડ એપોફિસ સહિત અનેક પદાર્થોને “સંભવિત ખતરા”ની યાદીમાંથી સંપૂર્ણપણે દૂર કરવામાં આવ્યા છે. વૈજ્ઞાનિકો માને છે કે ઘણા દાયકાઓથી આટલા મોટા પાયે અસર કરતો કોઈ ધૂમકેતુ કે લઘુગ્રહ પૃથ્વીની નજીક આવી રહ્યો નથી. તેથી, જ્યારે આ આગાહી સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે, ત્યારે તેનો કોઈ વૈજ્ઞાનિક આધાર નથી.