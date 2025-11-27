મહારાષ્ટ્રમાં ફરી મતભેદ, ભાજપ અને શિંદે સેના આમને-સામને

મહારાષ્ટ્રના શાસક મહાયુતિ ગઠબંધનના બે ઘટક પક્ષો, ભાજપ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેની શિવસેના વચ્ચેનો ઝઘડો હજુ પણ ચાલુ છે. એક નવા વિવાદમાં, ભાજપના ક્વોટાના મહેસૂલ મંત્રી ચંદ્રશેખર બાવનકુલેએ શિવસેનાના ધારાસભ્ય નીલેશ રાણે દ્વારા ભાજપના કાર્યકરના ઘરે સ્ટિંગ ઓપરેશન કરવા સામે વાંધો ઉઠાવ્યો છે અને પાર્ટી કાર્યકરના ઘરમાં તેમના પ્રવેશ પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે. જોકે, બાવનકુલેએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે સિંધુદુર્ગમાં ભાજપના કાર્યકરના ઘરેથી મતદાર વિતરણ માટે કથિત રીતે રોકડ રકમ જપ્ત કરવામાં કોઈ ગેરરીતિ જોવા મળે તો તેઓ કડક કાનૂની કાર્યવાહીને સમર્થન આપે છે.
ભાજપના વરિષ્ઠ નેતાએ શિવસેનાના ધારાસભ્ય નીલેશ રાણે કાર્યકરના ઘરમાં, તેમના બેડરૂમ સહિત, કેવી રીતે પ્રવેશ્યા અને તેમણે સ્ટિંગ ઓપરેશન કેવી રીતે કર્યું તે અંગે પણ સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. દરમિયાન, મંત્રી અને ભાજપ નેતા નિતેશ રાણેએ પણ તેમના મોટા ભાઈ નીલેશ રાણેના આરોપોને ફગાવી દીધા હતા, અને કહ્યું હતું કે પાર્ટીના કાર્યકરો ઘણીવાર કાયદેસર વ્યવસાયિક આવક ધરાવે છે અને કોઈના ઘરે રોકડની હાજરીનો અન્યથા અર્થઘટન ન કરવો જોઈએ.
નાગરિક ચૂંટણીઓ પહેલા પૈસા વિતરણ વિવાદ
શિવસેનાના નેતા નીલેશ રાણેએ બુધવારે આરોપ લગાવ્યો હતો કે 2 ડિસેમ્બરે યોજાનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ પહેલા મહારાષ્ટ્રના સિંધુદુર્ગ જિલ્લાના માલવણમાં ભાજપના એક કાર્યકરના ઘરે મતદારોને વહેંચવા માટે રોકડ ભરેલી બેગ મળી આવી હતી. નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેની પાર્ટી સાથે જોડાયેલા નિલેશ રાણેએ “સ્ટિંગ ઓપરેશન” કરવાનો દાવો કર્યો હતો. તેમણે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે રાજ્ય ભાજપ પ્રમુખ રવિન્દ્ર ચવ્હાણ બે દિવસ પહેલા માલવણની મુલાકાતે આવ્યા હતા.
ભાજપ દ્વારા આ આરોપોને નકારી કાઢવામાં આવ્યા બાદ રાજ્ય સરકારમાં બે સાથી પક્ષો વચ્ચે તણાવ વધુ વધી ગયો છે. શિવસેના ધારાસભ્યના પિતા નારાયણ રાણે અને ભાઈ નીતેશ રાણે ભાજપમાં છે. ગુરુવારે પત્રકારો સાથે વાત કરતા બાવનકુળેએ કહ્યું, એ પણ પૂછવું જોઈએ કે શું કોઈના ઘરમાં ઘૂસીને, તેમના બેડરૂમમાં જવું અને પછી દાવો કરવો કે તે સ્ટિંગ ઓપરેશનનો ભાગ છે તે યોગ્ય છે કે નહીં.
ભાજપના નેતાએ કહ્યું કે તેઓ સમજી શકતા નથી કે નિલેશ રાણે આ રીતે કેમ વર્ત્યા અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે કોઈના બેડરૂમમાં જવું “થોડું અયોગ્ય” છે. રાણેના આરોપનો ઉલ્લેખ કરતા કે ભાજપના કાર્યકરના ઘરે મતદાતા વિતરણ માટે પૈસા ભરેલી બેગ મળી આવી હતી, બાવનકુળેએ કહ્યું કે આ મામલાની સંપૂર્ણ તપાસ થવી જોઈએ. “આ પૈસા ભાજપના કાર્યકરના ઘરેથી મળી આવ્યા હતા, અને પ્રાથમિકતા એ છે કે તે કોઈ વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિ, મિલકતના વ્યવહારો અથવા અન્ય કોઈ બાબત સાથે જોડાયેલા છે કે નહીં.