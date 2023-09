મહિલા આરક્ષણ બિલને રાજ્યસભામાંથી મંજૂરી મળી

સંસદના વિશેષ સત્ર દરમિયાન ગુરુવારે (21 સપ્ટેમ્બર) રાજ્યસભામાં મહિલા અનામત બિલ સર્વસંમતિથી પસાર કરવામાં આવ્યું હતું. તમામ પક્ષોએ આ બિલને સમર્થન આપ્યું હતું. બિલના સમર્થનમાં 214 વોટ પડ્યા હતા અને તેની વિરુદ્ધમાં કોઈ વોટ પડ્યો ન હતો. લાંબી ચર્ચા બાદ બુધવારે લોકસભામાં આ બિલ પસાર કરવામાં આવ્યું હતું. આ બિલ પર પ્રસ્તાવિત તમામ સુધારા રાજ્યસભામાં પણ પડ્યા હતા. લોકસભામાં આ બિલની તરફેણમાં 454 અને વિરોધમાં 2 વોટ પડ્યા હતા. આ બિલમાં મહિલાઓને લોકસભા અને વિધાનસભાઓમાં 33 ટકા અનામત આપવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.

