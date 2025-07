લાલ સમુદ્રમાં ટાઇટેનિકની જેમ ડૂબી ગયું જહાજ, જુઓ VIDEO

યમનના હુતી બળવાખોરોએ 6 જુલાઈ 2025 ના રોજ લાલ સમુદ્રમાં મેજિક સીઝ નામના બલ્ક કેરિયર જહાજ પર ખતરનાક હુમલો કર્યો. આ જહાજ લાઇબેરિયન ધ્વજ લહેરાવતું હતું અને ગ્રીકોની માલિકીનું હતું. હુતીઓએ તેના પર ડ્રોન, મિસાઇલો, રોકેટ-લોન્ચર અને નાના હથિયારોથી હુમલો કર્યો. થોડીવારમાં જ જહાજમાં આગ લાગી ગઈ અને જોરદાર વિસ્ફોટ પછી, તે બે ટુકડા થઈ ગયા અને ડૂબી ગયું.

⚡️BREAKING

Yemeni Forces released footage of raiding and blowing up the bulk carrier MAGIC SEAS for violating the blockade imposed on Israel pic.twitter.com/aBsTSugmpl

— Iran Observer (@IranObserver0) July 8, 2025