દબાણો દૂર કરવાના બીજા તબક્કાનો પ્રારંભઃ 2.5 લાખ સ્કવેર મીટર ખુલ્લી કરાશે

અમદાવાદઃ ચંડોળા તળાવ અને આસપાસ કરવામાં આવેલા ગેરકાયદે દબાણ હટાવવાના પહેલા તબક્કામાં આશરે દોઢ લાખ ચોરસ મીટર જમીન ખાલી કરાવવામાં આવી હતી. એવામાં આજથી ડિમોલિશનનો બીજો તબક્કો શરૂ થયો છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને પોલીસ દ્વારા વિશેષ તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. ચાર દિવસમાં ડિમોલિશન પૂર્ણ કરી બાઉન્ડ્રી વોલ બનાવવામાં આવશે.

આ ડિમોલિશનની કાર્યવાહી સવારે સાતથી બપોરના એક તથા બપોરે ત્રણથી સાંજના છ વાગ્યા સુધી ચાલશે. જેના માટે 50થી વધુ JCBનો ખડકલો કરી દેવામાં આવ્યો છે. અસરગ્રસ્તોને ખસદેવા માટે AMTSની બસો તથા મેડિકલ ટીમો પણ તહેનાત કરવામાં આવી છે.આ અંગે વધુ માહિતી આપતાં પોલીસ કમિશનર જી. એસ. મલિકે જણાવ્યું છે કે ડિમોલિશનની કાર્યવાહીમાં 3000 પોલીસ કર્મચારી, SRPની 25 કંપનીઓ બંદોબસ્ત માટે તૈનાત રહેશે. બીજા તબક્કામાં અઢી લાખ ચોરસ મીટર જમીન પરનું દબાણ દૂર કરવામાં આવશે.

આ પહેલાં ચંડોળા તળાવની આસપાસ રહેતા 200થી વધુ બાંગ્લાદેશીઓને ડિપોર્ટ કરાયા છે જ્યારે હજુ અન્ય બાંગ્લાદેશીઓને ડિપોર્ટ કરવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે.

Ahmedabad, Gujarat: Joint CP (Crime) Sharad Singhal says, “In the first phase, we followed a targeted approach, mainly focusing on Bangladeshi residents and land mafias… As per the survey, over 2.5 lakh square meters of land around Chandola Lake remains encroached, with around… pic.twitter.com/XwQ7mdevWJ

