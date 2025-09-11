રાજ્યમાં ફરી મેઘરાજા બઘડાટી બોલાવશે

ગુજરાતમાં વરસાદે થોડો વિરામ લીધો છે, પણ આવનારા દિવસોમાં હજુ વરસાદ થવાના એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, નવરાત્રિ દરમિયાન ગરમી સાથે વરસાદી માહોલ રહેશે. છઠ્ઠા નોરતાથી દશેરા સુધી ગુજરાતભરમાં વરસાદી ઝાપટાં પડશે. એટલું જ નહિ, દિવાળી આસપાસ પણ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. છેક નવેમ્બરની શરૂઆત સુધી ગુજરાતમાં વરસાદી અસર રહી શકે છે. ગુજરાતની આસપાસ બે વરસાદી સિસ્ટમો એક્ટિવ છે. જેના કારણે ભારેથી અતિભારે વરસાદની સ્થિતિ સર્જાઇ છે.
નવરાત્રિમાં વરસાદ આવવાની શક્યતા અંબાલાલે વ્યક્ત કરી છે. નવરાત્રિ દરમિયાન પહેલા ગરમી અને બાદમાં વરસાદ પડી શકે છે. આમ, છેક છઠ્ઠા નોરતાથી દશેરા સુધી વરસાદ આવી શકે છે. 12 થી 18 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન વલસાડ અને ડાંગમાં 10 થી 20 મીમી વરસાદ ચાલુ રહી શકે છે. 18 થી 25 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય-પૂર્વ ગુજરાતમાં 1 થી 5 મીમી વરસાદની શક્યતા છે.
દક્ષિણ ગુજરાતની સાથે સાથે મધ્ય ગુજરાતના નર્મદા અને છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં પણ ભારે વરસાદની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરાઈ છે. ગુજરાતમાં અત્યાર સુધીમાં સિઝનનો સરેરાશ 107.75 ટકા જેટલો વરસાદ પડી ચૂક્યો છે. ઝોન વાઇઝ જોવામાં આવે તો, સૌરાષ્ટ્ર ઝોનમાં હજુ 6.64 ટકા વરસાદની ઘટ વર્તાઈ રહી છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા 13 સપ્ટેમ્બર સુધી હળવા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ સાથે 14 સપ્ટેમ્બરે સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી અને વલસાડમાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. આ જિલ્લાઓમાં ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદ પડી શકે છે.
ગુજરાતમાં વાવાઝોડા જેવી સિસ્ટમે ગુજરાતને ઘમરોળ્યા બાદ કેટલાક જિલ્લાઓમાં વરસાદે તબાહી મચાવી હતી. જોકે, રાહતના સમાચાર એ છે કે, હવે ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર ઘટશે. વરસાદ ક્યારથી ઓછો થશે તેની હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે. હજુ બે દિવસની વરસાદની આગાહી છે. ખાસ કરીને કચ્છ બાજુ ભુકકા બોલાવી દીધા છે. સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં હળવાથી મધયમ તો કોઇ-કોઇ વિસ્તારમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
હવામાન ખાતાએ કરેલી આગાહી મુજબ, 16 સપ્ટેમ્બર સુધી હળવો વરસાદ પડી શકે છે. 14થી 16 તારીખ સુધી દક્ષિણ ગુજરાતમાં યલો એલર્ટ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. તો અમદાવાદમાં આગામી 24 કલાકમાં હળવો વરસાદ પડી શકે છે. કચ્છમાં સૌથી વધુ 135 ટકાથી વધુ વરસાદ પડ્યો છે. આ વચ્ચે હવામાન વિભાગે આગામી સાત દિવસની આગાહી કરી છે. પરંતુ ફરી ભારે વરસાદની હવામાન ખાતાએ આગાહી કરી છે. 15 સપ્ટેમ્બરે છોટાઉદેપુર, નર્મદા, સુરત, ડાંગ, નવસારી, વલસાદમાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. તો 16 તારીખે નવસારી અને વલસાડમાં વરસાદનું યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.